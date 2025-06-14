В Одеській області затримали священника УПЦ: його утримують в ТЦК чотири дні (фото)

В Одеській області працівники ТЦК затримали настоятеля Свято-Троїцького храму УПЦ Московського Патріархату Олександра Московчука, повідомляють в єпархії. Там додають, що чоловіка тримають в приміщенні військкомату чотири дні, здійснюючи фізичний та психологічний тиск на священика і примушуючи підписати контракт.

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Настоятеля Свято-Троїцького храму в селі Трояндове Одеської області протоієрея УПЦ МП Олександра Московчука затримали працівники ТЦК. Чоловік перебуває в будівлі військкомату чотири дні, а на нього здійснюється фізичний ат психологічний тиск з метою підписати контракт, йдеться у повідомленні Одеської єпархії УПЦ у Facebook.

Там відзначають, що чоловіка, який має сан протягом 23 років, затримали ще 10 червня. Попри вік та незадовільний стан здоров’я, а також "канонічну неможливість брати зброю в руки та неможливість мобілізувати за Законом", чоловіка не відпускають з приміщення військкомату.

Настоятель Свято-Троїцького храму Олександр Московчук (фото: Одеська єпархія УПЦ)

"Священослужителя примушували та примушують до підписання контракту на військову службу, погрожуючи та чинячи психологічний тиск, перевозячи в різні відділення ТЦК та військові частини Одеської області і України", — вказують в Одеській єпархії УПЦ.

Там додають, що протоієрей Олександр "вже четверту добу знаходиться в казармах ТЦК", а також вказують на те, що священик "безпідставно позбавлений можливості бачити родину та виконувати свої пастирські обов’язки", а сановнику надається "кваліфікована правнича допомога".

В Одеському обласному ТЦК та СП не коментували факт затримання й утримання священика на момент публікації матеріалу.

Раніше повідомлялося, що в Одесі працівники ТЦК "мобілізували" монастирського батюшку УПЦ. У монастирі повідомили, що батюшку забрали серед ночі.

Згодом стало відомо, як на Харківщині ТЦК мобілізували священнослужителя. Після затримання священнослужителя відправили в Дніпро та намагались влаштувати у військову частину, однак жодна не погодилась взяти до себе архімандрита.