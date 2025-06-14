"Поджег зажигалкой": стало известно кто и почему сжег ТЦК в Харькове (видео)

Полиция Харькова сообщила о подозрении мужчине, который 11 июня поджег помещение районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Related video

Поджигателем оказался 29-летний харьковчанин, ранее судимый за другие преступления, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

"Как выяснилось, в тот день мужчина был приглашен в помещение районного ТЦК и СП для проверки военно-учетных документов. Находясь внутри учреждения, он воспользовался моментом, когда сотрудники не контролировали его действия, закрылся в одной из комнат, где зажигалкой поджег имеющуюся ткань", — говорится в сообщении.

После поджога в здании ТЦК и СП началась суматоха, которой воспользовался злоумышленник. Он сбежал через окно второго этажа.

Мужчина, который поджег ТЦК в Харькове, сидит в полиции Фото: Поліція Харківської області

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Напомним, 11 июня в Новобаварском объединенном ТЦК и СП, расположенном на центральных улицах Харькова, вспыхнул пожар, который охватил помещение на втором этаже.

Фокус также писал о том, что 25 мая произошел пожар в ТЦК в центре Винницы.