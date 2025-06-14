"Підпалив запальничкою": стало відомо хто та чому спалив ТЦК у Харкові (відео)

Поліція Харкова повідомила про підозру чоловіку, який 11 червня підпалив приміщення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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Палієм виявився 29-річний харків’янин, раніше судимий за інші злочини, повідомила пресслужба поліції Харківської області.

"Як з’ясувалося, того дня чоловіка було запрошено до приміщення районного ТЦК та СП для перевірки військово-облікових документів. Перебуваючи всередині установи, він скористався моментом, коли співробітники не контролювали його дії, зачинився в одній із кімнат, де запальничкою підпалив наявну тканину", — йдеться у повідомленні.

Після підпалу у будівлі ТЦК та СП почалась метушня, якою скористався зловмисник. Він втік через вікно другого поверху.

Чоловік, який підпалив ТЦК у Харкові, сидить в поліції Фото: Поліція Харківської області

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Нагадаємо, 11 червня у Новобаварському об'єднаному ТЦК та СП, розташованому на центральних вулицях Харкова, спалахнула пожежа, яка охопила приміщення на другому поверсі.

Фокус також писав про те, що 25 травня сталась пожежа у ТЦК в центрі Вінниці.