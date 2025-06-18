Как узнать, что ТЦК объявила розыск? Фокус спросил юристов об этом и других вопросах применения розыска, как меры воздействия на граждан со стороны ТЦК и СП.

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Розыск военнообязанных, или мобилизационный розыск, осуществляется для установления местонахождения лиц, уклоняющихся от выполнения обязанности во время войны. Прежде всего речь идет о явке в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП). Этот процесс регламентируется законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", отметила в комментарии Фокусу адвокат АО Evrikalaw Мирослава Мостовая. Она рассказала также об обстоятельствах, при которых военнообязанный попадает "в розыск".

Законно ли объявлять военнообязанных в розыск

По словам юристки, как сотрудники ТЦК, так и полиция, действуют в рамках нормативного регулирования, объявляя военнообязанного в розыск.

Розыск, инициированный ТЦК — это одна из мер админвоздействия на военнообязанных Фото: Из открытых источников

По закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" (ст. 38-39), постановлением КМУ №921, которое регулирует ведение воинского учета, а также ряда приказов Министерства обороны Украины, в случае неявки без уважительной причины в ТЦК, человека будут разыскивать.

"В этих документах описаны механизмы контроля за военнообязанными, а также действия в случае их неявки без уважительной причины. Розыск, инициированный Территориальным центром комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), — это одна из мер административного воздействия на военнообязанных, которые не выполняют свои обязанности, определенные законом во время мобилизации или ведения воинского учета", — говорит Мирослава Мостовая.

В случае выявления нарушений ТЦК обращается в Нацполицию Фото: соцсети

Как запускается процедура розыска?

В случае выявления указанных правонарушений, руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки обращается в органы и подразделения, входящие в систему полиции, по осуществлению административного задержания и доставки такого гражданина в ТЦК и СП со следующими запросами:

внести лицо в Единую информационную систему МВД;

приобщить информацию о военнообязанном в государственный реестр военнообязанных "Оберіг".

Отметим, что полиция получает право на административное задержание такого лица с целью доставки его в ТЦК и СП.

Полиция получает право на административное задержание такого лица с целью доставки его в ТЦК и СП

"С момента обращения руководителя ТЦК и СП в орган полиции с указанным заявлением, военнообязанный, который допустил нарушение вносится в Единую информационную систему МВД и в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (Оберег). В случае выявления нарушителя работники полиции осуществляют административное задержание до доставки такого лица в ТЦК и СП для составления админпротокола и привлечения к административной ответственности. После выявления нарушителя работники полиции составляют протокол, и лицо привлекается к административной ответственности", — пояснила Мостовая.

Для проверки информации о розыске следует воспользоваться мобильным приложением Резерв + Фото: sud.ua

Как узнать, в розыске ли вы: два способа

Для проверки, находится ли лицо в розыске, можно:

сделать официальный запрос в ТЦК и СП по месту жительства;

воспользоваться мобильным приложением "Резерв +", которое позволяет проверить статус военнообязанного.

Чтобы избавиться от статуса "В розыске", следует лично появившись в ТЦК и СП после получения постановления о привлечении к административной ответственности и оплаты штрафа после обновления военно-учетных данных

А чтобы избавиться от статуса "В розыске", следует лично появившись в ТЦК и СП после получения постановления о привлечении к административной ответственности и оплаты штрафа после обновления военно-учетных данных. Поэтому следует действовать по следующему алгоритму:

прибыть в ТЦК и СП;

получить постановление об административном правонарушении;

оплатить штраф, предусмотренный законодательством;

обновить военно-учетные данные.

Только после этого информация будет удалена из реестров, и статус "В розыске" исчезнет.

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"Чтобы избежать неприятных штрафов, стоит помнить о необходимости соблюдения правил воинского учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации", — советует юрист.

Как добавляет Анна Даниэль, адвокат, управляющая Адвокатского бюро "Анны Даниэль", стоит подготовиться к мобилизации и с юридической точки зрения. Это включает проверку полученных медицинских документов, права на отсрочку и консультации с адвокатом относительно возможных действий в случае возникновения юридических сложностей и проблемных вопросов.

"А в случае законных оснований для получения отсрочки необходимо заблаговременно обращаться за получением юридической помощи. Важно помнить, что каждый случай индивидуален, и консультация с квалифицированным юристом поможет правильно понять права и обязанности", — отмечает адвокат.