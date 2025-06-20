Чоловік стрибнув з вікна ТЦК: юристи заявили, що військові побили його й адвоката (фото)

У Раді адвокатів Харківської області наголосили, що постраждалий викинувся з вікна, бо більше не міг терпіти знущання. Його правозахисника після зустрічі з працівниками військкомату, як стверджується, госпіталізували.

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Інцидент, який у Раді адвокатів описали як "чергову трагедію", стався 19 червня у приміщенні військово-лікарської комісії. Туди, як відомо з публікації від 20 червня, працівники ТЦК міста Берестин (до 2024 року мав назву Красноград) доставили декілька осіб.

"Чоловіка, виключеного з обліку, намагались примусово мобілізувати, попри прямі порушення закону", — зазначили юристи.

На місце приїхав його адвокат, щоб надати клієнту правову допомогу й завадити незаконним діям. Однак в результаті порушень і перевищень повноважень з боку працівників ТЦК він був побитий. Окрім того, у бік правозахисника й на широкий загал військові висловлювали зневагу й публічний осуд. Зі зламаною ногою та "численними забоями" його госпіталізували.

Фото, яке прикріпили юристи до поста Фото: Рада адвокатів Харківської області

"Після цього співробітники ТЦК продовжили знущання з виключеного з обліку чоловіка: побиття, моральний тиск і катування більш як 16 годин поспіль", — повідомили у Раді адвокатів Харківщини.

Зазначається, що не витримавши знущань, українець викинувся з вікна. Юристи наголошують, що йдеться не про поодинокий випадок, а "безкарність та свавілля в системі призводять до трагедій".

Публікація Ради адвокатів Харківської області Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше у соцмережах з’явилась інформація, що чоловіка, виключеного з військового обліку, утримували у ТЦК міста Берестин три доби й змушували проходити ВЛК. Його рідні звертались у поліцію та на гарячу лінію Міноборони. Зрештою харків’янин опинився у лікарні невідкладної допомоги, випавши з вікна третього поверху. У Харківському обласному ТЦК заявили, що постраждалий був військовозобов’язаним і випав з власної необережності під час спроби втекти. Попередня перевірка не виявила протиправних дій з боку військових.

19 червня у мережі з’явились кадри, на яких водій "катає" на капоті військового у камуфляжі. На повороті чоловік зістрибнув, чи є він працівником ТЦК, невідомо.