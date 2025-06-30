"6 из 7 были фейками": в Сухопутных войсках отчитались о проверках инцидентов с ТЦК в июне

В Сухопутных войсках отчитались перед украинским обществом о нарушениях в работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки за июнь 2025 года. По данным командования, 86% сообщений об инцидентах с ТЦК оказывались фейками или манипуляциями.

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В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины объяснили, что будут информировать украинцев о расследовании фактов нарушений и о наказании сотрудников территориальных центров, которые не соблюдают законодательство или свои должностные обязанности. На официальной странице в Facebook командование опубликовало отчет о фактах нарушений в работе ТЦК и СП.

Согласно отчету, за июнь 6 из 7 связанных с ТЦК ситуаций (то есть 86%) оказывались ложными, манипулятивными или были частями информационно-психологических операций. В СВ ВСУ утверждают, что из 256 проверенных случаев только 36 (14%) подтвердились и имели под собой реальные основания.

Инциденты с ТЦК в июне: скольких человек наказали

По результатам проверки одного сотрудника ТЦК и СП отстранили от исполнения обязанностей, еще пятерых привлекли к дисциплинарной ответственности. По 30 инцидентам с ТЦК служебные расследования еще продолжаются.

Увольнения с должностей из-за нарушения правил мобилизации со стороны работников ТЦК в июне не было.

Июньский отчет об идентификации с ТЦК и СП в Украине Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Народный депутат Алексей Гончаренко 13 июня рассказал, что зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который позволит штрафовать и сажать за решетку работников ТЦК за применение физической силы, угрозы и нанесение телесных повреждений во время мобилизации.

Напомним, в Одесском областном ТЦК 29 июня сообщили, что в сети распространяют фейк о мобилизации граждан Украины с паспортом Молдовы. В ТЦК указали на особенности распространенного в сети "документа", которые свидетельствуют о том, что он является подделкой.

Руководитель Закарпатского военно-патриотического Движения "Карпатская Сечь" Тарас Деяк 26 июня рассказал, что работники ТЦК унизили и ударили ветерана войны Александра Усенко, имеющего инвалидность 2 группы. Впоследствии на странице "Ветеранского хаба Закарпатья" появилось видео, на котором работники ТЦК лично просят у ветерана извинения за свои действия.