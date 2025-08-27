Иностранные легионеры, дезертиры, женщины: как пополняют ВСУ на фоне переговоров о мире, — Telegraph

Украина привлекает людей в ряды Вооруженных сил, используя и рекрутинг иностранных легионеров, и возвращение в войско дезертиров, и привлекая добровольцев — молодежь и женщин. При этом не решен вопрос демобилизации и ротаций, а граждане следят за переговорами о завершении войны и не спешат в армию.

Среди украинцев есть около 800 тыс. человек, уклоняющихся от мобилизации, и несколько тысяч военных, которые дезертировали из частей, говорится в репортаже The Telegraph. В то же время есть определенное количество людей, забронированных от призыва из-за работы на важных предприятиях и в органах власти, или из-за обучения. Между тем есть дефицит людей на фронте. Власть ищет все новые способы увеличить количество бойцов в рядах Сил обороны, а военное командование широко применяет беспилотники на поле боя, чтобы уменьшить потери и сохранить людей, рассказало медиа.

Журналисты пообщались с представителями нескольких социальных групп по поводу службы в армии. Среди прочего, в статье привели позицию 36-летнего Александра, который полтора года не выходил на улицу и иногда пил. Среди прочего, мужчина объяснил, что не хочет выезжать из Украины, но хотел бы сохранить жизнь и, условно, не идти в пехоту.

Медиа объяснило, что есть определенные противоречия между потребностями армии, методами решения проблем по пополнению ВСУ и желаниями людей на фоне мирных переговоров. В статье назвали четыре основных метода, которыми набирают людей: иностранные легионеры, возвращение в части дезертиров, программа "Контракт 18-24" для набора молодежи, женщины. Отмечается, что средний возраст военных остается на уровне 40+.

Кроме того, собеседники The Telegraph озвучили основные проблемы, которые их сдерживают. Во-первых, это неопределенность сроков службы, и, во-вторых, отсутствие ротаций на линии фронта. Еще один фактор появился в связи с активизацией переговоров о мире. Медиа встретилось с 36-летней Аленой, которая размышляла над заключением контракта, но ее сдерживала неопределенность, говорится в статье.

"Самое большое сомнение заключается в том, сможет ли она уйти, прослужив некоторое время. Теоретически этому запрещает военное положение. Большинство контрактов действуют до конца войны. Когда это произойдет? Неопределенность многих сдерживает от этого решительного шага", — подытожило медиа.

The Telegraph заметило, что, как минимум, для ротации нужен рост армии, при этом армию пытаются увеличить "ограничив свободы", и получается "замкнутый круг", в котором "без свободы меньше украинцев готовы за нее бороться".

