Минус 40 бригад из-за СОЧ: как армия теряет людей из-за бюрократии и отсутствия правил

Во время полномасштабной войны в Украине открыто более четверти миллиона дел за СОЧ и дезертирство — цифра, соизмеримая с сорока полноценными бригадами. Почему военные покидают части, что стоит за этой статистикой и как остановить отток людей с фронта — Фокус спросил у офицеров ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, прокуратура зарегистрировала более 200 тысяч дел за самовольное оставление части (СОЧ) и более 50 тысяч — за дезертирство.

Это примерно сорок полноценных бригад по шесть тысяч человек в каждой. Масштаб впечатляет. Однако, как говорят опрошенные Фокусом военные, значительное количество дел СОЧ — технические, но ситуация с дезертирством все же остается сложной.

СОЧ и дезертирство: почему военные покидают части

Военный психолог, офицер 67 ОМБр Андрей Козинчук объясняет почему многие дела по СОЧ имеют технический характер: например, боец не вернулся из увольнения или после лечения вовремя. Командир обязан внести его в СОЧ, иначе сам будет нести ответственность. Человек возвращается, дело закрывают, делают предупреждение. Таких историй много, однако количество СОЧ все равно большое.

"Я пытался разобраться, почему это происходит. Причины разные. Первая — действия командиров. Солдаты боятся за свою жизнь и здоровье, когда чувствуют, что их могут отправить в несправедливый, бессмысленный бой. В моей бригаде, которая состояла из добровольцев, даже добровольцы иногда говорили: "Нет, эта задача слишком жесткая".

Вторая причина — семейные обстоятельства. Ребята годами не видят детей. Представьте: ребенку пару лет, и когда отец приезжает, малыш спрашивает: "Ты кто такой?" Это ломает психику. Также бывает жена заболела или мама нуждается в помощи, но отпуск официально не дают, потому что нет юридических оснований. Поэтому военные идут в СОЧ по этим причинам", — рассказывает Фокусу Козинчук.

Еще одна большая проблема — отсутствие сроков мобилизации. По словам офицера, это похоже на крепостничество: человек служит и не знает, когда закончит. В результате выгорает, сгорает психологически.

"Есть и вопрос переводов. Механизм очень тяжелый. Да, существует "Армія+", но если бригада неукомплектована, командир имеет право не отпустить. А покажите мне укомплектованные бригады? Разве что спецподразделения или медийно раскрученные части. Поэтому некоторые идут в СОЧ специально, чтобы иметь шанс перевестись в другое подразделение.

Как психолог я вижу еще один аспект — отсутствие коммуникации. В моем подразделении с 2022 года было всего 3-4 случая СОЧ, и все они возникали именно из-за нехватки общения. Там, где командир объясняет решения и ценит людей, проблема минимальна. Там, где нет диалога, солдат чувствует себя лишь "винтиком".

К этому добавляются ограничения прав. Военнослужащий не имеет права на свободное передвижение, на свободу слова, даже на элементарное планирование жизни. У нас шутят: "Какие планы на выходные?" — и все падают со смеху, потому что выходных просто нет. Это тоже ведет к выгоранию", — продолжает Козинчук.

Есть и культурное отличие. Украинцы — свободолюбивые. По мнению военного психолога, украинцы не терпят неадекватных командиров и несправедливости. Если приказ кажется бессмысленным, человек лучше пойдет в СОЧ, чем будет гнуться.

"В России другая ситуация: там дезертиров меньше не из-за любви к армии, а из-за страха. Могут расстрелять, отправить на "мясо". У нас этого нет, поэтому СОЧ стало даже частью информационно-психологических операций врага. Когда-то оно считалось девиантным поведением, а теперь в определенной степени нормализовалось", — говорит офицер.

Козинчук отмечает, что формально есть статьи Уголовного кодекса — 407 и 408. Но массовых посадок нет. Многие просто сидят дома, под опекой родных, некоторые работают нелегально — таксистами, строителями. Это возмущает, потому что получается, что статья есть, а не работает.

СОЧ — как способ перевестись в другую часть

Офицер 6-го рекрут-центра, капитан Даниил Яковлев соглашается, что одной из главных причин массового СОЧ в украинской армии — сложности в переводе между подразделениями.

"В нормальной армии все должно быть просто: ты служишь определенный срок на своей должности, выполняешь обязанности — и если хочешь перейти в другое подразделение, готовишь себе замену и официально переводишься. Но у нас такого механизма нет. У многих возникают конфликты с командирами, недоразумения или другие обстоятельства, из-за которых они не хотят оставаться на своей должности. Однако никакого понятного пути, как решать эти проблемы, не существует. Если у тебя конфликт с командиром, именно он и решает, отпускать ли тебя. А часто не отпускает — потому что боится остаться без людей или имеет собственные интересы. И тогда военный вынужден идти в СОЧ", — говорит Фокусу Яковлев.

"Армія+", по словам военнослужащего, частично решила проблему — где-то на 10-20%. По этой процедуре удалось перевести более 30 тысяч человек, а в целом вернулось еще около 40 тысяч. Но на фоне более 250 тысяч дел это копейки.

"Получается, что СОЧ сегодня выполняет функцию "вынужденного перевода". Это абсурд: человек хочет работать дальше, но из-за командира не может перевестись официально, и единственный выход для него — оставить часть. Представьте: кто-то увольняется с работы, а руководитель его не отпускает. Что делает человек? Ломает себе пальцы, берет больничный, ищет другие обходные пути. Так же и здесь. Только последствия серьезнее: человек вместо того, чтобы приносить пользу на фронте, месяцами сидит без дела, прячется и ждет официального перевода.

Имею пример со знакомым. Он служит в подразделении, которое уже более полугода не выполняет боевых задач, потому что небоеспособно. Людей не хватает, их вывели за штат. И теперь они сидят на базе в тылу, получая 700-800 гривен вместо нормальной зарплаты. Он просился перевестись, потому что жена с ребенком в Европе, семье нужны деньги. Но командир говорит: "Не отпущу". Командир боится, что если отпустит многих, его самого накажут за недостаток людей. И единственный выход для моего товарища — уйти в СОЧ, иначе он просто не выживет", — продолжает Яковлев.

Конфликты с командирами — решаются через СОЧ

Перевод между подразделениями это существенная проблема, однако главная — это командиры.

"Человек попадает в армию, сталкивается с неадекватным командиром и ничего не может сделать. Командир имеет иммунитет. Боец не имеет к кому пожаловаться.

Мы предлагали создать при Минобороны отдельный департамент с привлечением независимых органов — ГБР, НАБУ, СБУ, ВСП. Он должен был бы проводить расследование и сертификацию бригад. Потому что сейчас служебное расследование часто проводит то же подразделение, где произошел инцидент. Это абсурд — подразделение проверяет само себя. Мы предлагали сделать независимый орган, куда боец может обратиться напрямую, по телефону или лично. В прифронтовых городах можно было бы создать центры, где принимали бы такие заявления. Потому что сейчас если командир ворует волонтерское имущество или злоупотребляет, то пожаловаться фактически некуда. Но пока предложение не приняли", — рассказывает Яковлев.

По мнению военнослужащего, ситуация с СОЧ будет ухудшаться, пока не будут созданы понятные механизмы перевода и независимого контроля за командирами.

"Хорошо, что уже начали объединять бригады — более сильные подтягивают слабые. Это уменьшит количество СОЧ, но проблему не решит полностью. Сейчас мы едва набираем людей, гораздо меньше, чем Россия, даже без помощи Северной Кореи. И из этих людей еще часть идет в СОЧ. Это нонсенс.

Я уверен: нужно давать возможность переходить в боеспособные части по быстрой процедуре. И даже финансово стимулировать подразделения принимать таких людей. Это единственный способ быстро уменьшить масштабы проблемы. Иначе СОЧ будет оставаться "выходом от безысходности", — считает Яковлев.

Как решить проблему с массовыми случаями СОЧ

Как подчеркивает Андрей Козинчук вопрос не только в причинах СОЧ. Он считает, что надо смотреть на те бригады, где таких случаев нет и брать с них пример.

"Там есть идеология. Она может быть разной — даже радикальной, но она держит людей. И если к этому добавить уважение к каждому военному, тогда результат совсем другой.

Я вижу это на примере своей 67-й бригады. К нам часто приходят "разочарованные" из других частей. У себя они имели проблемы с командирами, а здесь находят другое отношение. И даже некоторые умышленно идут в СОЧ, чтобы попасть в другое подразделение, где лучше относятся.

Поэтому главное — изменить подход. Не только благодарить солдат в медиа, а реально относиться к ним с уважением. Раньше можно было кричать или бить подчиненного — теперь умный командир бережет каждого человека, потому что это уже дефицит. Лояльный боец сегодня на вес золота", — говорит военный психолог.

По мнению Козинчука, бригады, где есть идеология, и одновременно ценится каждый военный, работают лучше всего. Потому что тогда солдат готов отдать все за справедливое отношение. Это сохраняет людей, делает их профессиональными, и эта "положительная инфекция" распространяется.

"Поэтому нужно сделать две вещи. Первое — признать на государственном уровне, что проблема существует, и работать над ней не только в Генштабе. Второе — изменить риторику внутри армии. Солдат не "тупой" и не "немотивированный". Украинский воин умный. Надо дать ему немного больше доверия, чем нам позволяет система. Мы в своей бригаде так и делаем", — резюмирует Козинчук.

Напомним, Фокус со ссылкой на Министерство обороны 18 августа писал, что в Украине до 30 августа снова действует упрощенный механизм возвращения после СОЧ. В этот срок военные могут вернуться на службу без угрозы уголовного преследования.

Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапян 8 августа рассказывала, как наказывают за СОЧ и как военному вернуться в часть. По ее словам, в течение трех дней можно вернуться на службу без последствий, поскольку дело еще не возбуждается.