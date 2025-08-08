Как наказывают за СОЧ, когда возбуждают дело и как вернуться: в ГБР дали разъяснения (видео)

Некоторые военные в Украине находятся в СОЧ — самовольное оставление части, и за это предусмотрена уголовная ответственность. Однако, как пояснила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапян, первоочередная цель правоохранителей — не посадить таких бойцов, а вернуть в строй.

Уголовным кодексом предусмотрено, что за СОЧ военнослужащего могут посадить на срок до семи лет. Об этом представитель ГБР сообщила в эфире телемарафона 8 августа.

"То есть человек может попасть за решетку, грубо говоря", — предупредила она.

Сапян объяснила, что ГБР как правоохранительный орган, который фиксирует факты СОЧ и расследует соответствующие дела, на самом деле не ставит перед собой главную цель — посадить военных.

"Наша главная задача — это понять, почему боец совершил такое правонарушение, и создать максимально упрощенные условия, чтобы он вернулся в строй", — подчеркнула она.

На сайте ГБР обнародован алгоритм возвращения из СОЧ по упрощенной схеме, он предусматривает, что:

если военный находится в СОЧ до трех дней — он может без последствий связаться с командованием и вернуться на службу, дело еще не возбуждается;

если боец находится в СОЧ дольше — командование уже сообщило в ГБР и может быть возбуждено дело, но тоже нужно связаться с командованием.

"Разные же бывают причины, почему военный не хочет возвращаться или ушел вообще в СОЧ. Это может быть и длительное отсутствие отдыха, истощение и психологическое, и физическое, отсутствие ротаций — разные причины, мы с вами это все прекрасно понимаем", — отметила советник по коммуникациям.

По ее словам, если боец решил возвращаться, но не хочет идти в часть, где служил до этого, можно обратиться в одно из территориальных управлений ГБР, в Военную службу правопорядка или в Национальную полицию.

"И дальше правоохранители гарантируют вам сопровождение полностью и коммуникацию как с командованием, так и, возможно, выбор другой части", — заверила Сапян.

Она добавила, что Министерством обороны определены части, куда можно в таком случае присоединиться.

Напомним, в ГБР и Сухопутных войсках ВСУ отметили, что вернуться из СОЧ без потери статуса и выплат возможно до 30 августа. Однако такой шанс имеют только военные, которые сбежали со службы до 10 мая этого года.

Народный депутат Анна Скороход 4 августа информировала, что в Украине зафиксировано примерно 400 тысяч случаев СОЧ. Однако, по ее словам, многие военные, которые уже вернулись на службу, все равно учитываются в общей статистике.