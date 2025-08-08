Як карають за СЗЧ, коли порушують справу і як повернутись: у ДБР дали роз'яснення (відео)

Деякі військові в Україні перебувають у СЗЧ — самовільне залишення частини, і за це передбачена кримінальна відповідальність. Однак, як пояснила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапян, першочергова мета правоохоронців — не посадити таких бійців, а повернути в стрій.

Кримінальним кодексом передбачено, що за СЗЧ військовослужбовця можуть ув’язнити на строк до семи років. Про це представниця ДБР повідомила в ефірі телемарафону 8 серпня.

"Тобто людина може потрапити за ґрати, грубо кажучи", — попередила вона.

Сапян пояснила, що ДБР як правоохоронний орган, який фіксує факти СЗЧ і розслідує відповідні справи, насправді не ставить перед собою головну мету — ув’язнити військових.

"Наше головне завдання — це зрозуміти, чому боєць вчинив таке правопорушення, і створити максимально спрощені умови, щоб він повернувся в стрій", — наголосила вона.

На сайті ДБР оприлюднений алгоритм повернення з СЗЧ за спрощеною схемою, він передбачає, що:

якщо військовий перебуває у СЗЧ до трьох днів — він може без наслідків зв’язатись з командуванням і повернутись на службу, справа ще не порушується;

якщо боєць перебуває у СЗЧ довше — командування вже повідомило у ДБР і може бути порушена справа, але теж потрібно зв'язатися з командуванням.

"Різні ж бувають причини, чому військовий не хоче повертатися або пішов взагалі у СЗЧ. Це може бути й тривала відсутність відпочинку, виснаження і психологічне, і фізичне, відсутність ротацій — різні причини, ми з вами це все прекрасно розуміємо", — зауважила радниця з комунікацій.

З її слів, якщо боєць вирішив повертатись, але не хоче йти у частину, де служив до цього, можна звернутись в одне з територіальних управлінь ДБР, до Військової служби правопорядку або в Національну поліцію.

"І далі правоохоронці гарантують вам супровід повністю і комунікацію як з командуванням, так і, можливо, вибір іншої частини", — запевнила Сапян.

Вона додала, що Міністерством оборони визначені частини, куди можна в такому випадку долучитися.

Нагадаємо, у ДБР і Сухопутних військах ЗСУ наголосили, що повернутись з СЗЧ без втрати статусу й виплат можливо до 30 серпня. Однак такий шанс мають лише військові, які втекли зі служби до 10 травня цього року.

Народна депутатка Анна Скороход 4 серпня інформувала, що в Україні зафіксовано приблизно 400 тисяч випадків СЗЧ. Однак, з її слів, багато військових, які вже повернулись на службу, все одно враховуються у загальній статистиці.