Бійці можуть повернутися зі СЗЧ на службу зі збереженням статусу та виплат: коли останній термін

Військові, які самовільно залишили частину (СЗЧ), мають можливість повернутися на службу без втрати статусу та виплат — до 30 серпня 2025 року. На цьому наголошують у Державному бюро розслідувань та Сухопутних військах ЗСУ.

Related video

Повернутись на службу без покарання можливо завдяки закону, який підписав президент України 8 травня. Документ продовжив дію спрощеного механізму для повернення військовослужбовців, які залишили частину без дозволу. Головна умова — СЗЧ повинно бути вчинене до 10 травня 2025 року, повідомляє Державне бюро розслідувань.

Що передбачає механізм:

Поновлення грошового, продовольчого, речового та іншого забезпечення;

Збереження військового статусу;

Можливість звільнення від кримінальної відповідальності за рішенням суду.

У ДБР наголошують, що це шанс повернутись у стрій та уникнути переслідувань. Рішення потрібно прийняти до 30 серпня.

Алгоритм повернення військових із СЗЧ Фото: ДБР

Як повернутись із СЗЧ

Нагадаємо, військові, які вперше самовільно залишили частину, можуть повернутись на службу, подавши рапорт онлайн. Для цього можна скористатись застосунком "Армія+". Після подачі рапорту протягом 24 годин заявнику потрібно прийти до військової служби правопорядку, інакше рапорт анулюється і доведеться подавати його заново. Після цього протягом 72 годин військовому поновлюються виплати та соціальні гарантії.

Фокус також писав, що наприкінці травня засновник Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький назвав основну причину самовільного залишення частин бійцями ЗСУ.