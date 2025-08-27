Виїзд чоловіків за кордон: боєць ЗСУ прогнозує зниження мобілізаційного віку

Військовослужбовець Станіслав Бунятов не виключає, що військове керівництво України може знизити мобілізаційний вік до 23 років після постанови Кабміну, яка схвалює частковий виїзд чоловіків за кордон.

Related video

Дозвіл Кабміну на виїзд чоловіків за кордон у віці від 18 до 22 років може передбачати два сценарії подальшого розвитку подій. Своїми думками в Telegram-каналі поділився військовослужбовець Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

За його словами, це — або розрахунок на те, що війна триватиме ще 2–3 роки, або максимальний поріг, до якого в перспективі збираються знизити призовний вік до 23 років.

"Добровольці підуть воювати незалежно від дозволів на виїзд", — підкреслив він.

На момент публікації матеріалу ні в Генштабі, ні в профільному комітеті Верховної Ради не коментували можливе зниження мобілізаційного віку до 23 років.

Виїзд чоловіків за кордон: що відомо

Кабінет Міністрів України 26 серпня 2025 року ухвалив постанову, яка дає змогу чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон без перешкод. Згідно з пояснювальною запискою, дозвіл діятиме для громадян до 22 років включно.

Для виїзду необхідно мати паспорт і військово-обліковий документ.

Це рішення обурило народну депутатку Мар'яну Безуглу, і вона назвала його "неоднозначним". За її словами, батьки масово вивозять молодих хлопців з України після закінчення школи. Однак частина з них могли б приєднатися до армії за контрактом.

З іншого боку, пише вона, існує ризик, що з України виїжджатимуть ще більше чоловіків, і Сили оборони просто не буде кому омолоджувати.

Нагадаємо, до Верховної Ради внесено законопроєкт №13673, що передбачає кримінальну відповідальність за незаконний виїзд з України під час воєнного стану.