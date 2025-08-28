Чоловіків до 22 років вже випускають з України: у ДПСУ заперечили "ажіотаж" на кордоні

Нові правила щодо можливості виїзду за кордон для чоловіків віком до 22 років включно офіційно запрацювали. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко наголосив, що випускають з країни лише тих громадян з нової категорії, які мають при собі два документи.

Представник ДПСУ підтвердив, що зміни були опубліковані й фактично набули чинності. Орієнтовно після 6:00 ранку 28 серпня прикордонники вже почали випускати чоловіків згідно з оновленими правилами. Про це відомо з коментаря в ефірі "Новини.LIVE" 28 серпня.

"Нагадаю, що вони (зміни — ред.) стосуються громадян України чоловічої статі у віці від 18 до 22 років включно. Тепер ця категорія громадян України також має можливість перетину кордону на виїзд з України під час дії воєнного стану", — сказав Демченко.

Важливо, що нові правила не стосуються молодих чоловіків, які обіймають певні державні посади в органах влади, місцевого самоврядування тощо. Як і раніше, такі люди можуть виїжджати лише у зв’язку зі службовими відрядженнями.

"Але, напевно, з цієї вікової категорії це невеличка частина громадян України", — зазначив речник ДПСУ.

Він підкреслив, що для перетину кордону чоловікам віком 18-22 років потрібні закордонний паспорт та військово-обліковий документ. Останній може бути як у паперовій, так і в електронній формі. Демченко уточнив, що йдеться про застосунок "Резерв+".

"За наявності цих двох документів вже, власне, і забезпечується можливість перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 23 років", — додав він.

Як тільки зміни набули чинності, працівники ДПСУ розпочали пропуск цієї категорії українців.

"Але казати, що це збільшило суттєво зараз черги, не варто, бо, знову ж таки, суттєвого такого ажіотажу і доповнення до черг через цю категорію громадян наразі ми не фіксуємо. Хоча, звісно, ця категорія також вже присутня на кордоні для того, щоб його перетнути", — заявив представник Прикордонної служби.

Нагадаємо, у ЗМІ інформували, що 28 серпня молоді чоловіки утворили черги на кордоні. Українець Іван розповів, що не має конкретної мети поїздки, а просто хоче перевірити можливість виїзду. Однак частина юнаків мають чітку ціль — побачити рідних, з якими не бачились тривалий час.

