Дозвіл на виїзд за кордон 18-22: на пунктах пропуску зібралися черги з молодих чоловіків (відео)

В перший день, коли набула чинності постанова Кабінету міністрів України про дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків від 18 до 22 років, на пунктах пропуску зібралися охочі скористатися цим правом. Молоді українці кажуть, що хочуть побачити рідних, інші країни, а дехто просто перевіряє, чи дійсно працює рішення уряду.

Коментарі в молодих чоловіків, які прибули на пункти пропуску для перетину кордону у перший день дії постанови, 28 серпня взяли журналісти "Суспільного". Юнаки прибули до пункту пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні у Львівській області.

Іван розповів кореспондентам, що не має конкретної мети поїздки, а хоче просто перевірити, чи випустять його прикордонники.

"В принципі, все. Їду просто перевірити, чи пустять, а там далі буде видно", — сказав юнак.

Інший чоловік на ім'я Костантин теж відповів, що їде за кордон без плану.

"Дані в мене вже давно оновлені, то побачив — та й поїхав у перший день, нічого не думав", — розповів Костятин і запевнив, що збирається повертатися додому.

Частина молодих чоловіків кажуть, що хочуть зустрічтися з родичами, яких не бачили тривалий час.

"Родичів уже не бачив багато часу, більше ніж років п'ять. Чому це добре — бо людям треба їздити, щоб щось бачити, а не лише сидіти тут. Перебувати планую пару тижнів, і повертатися, звісно, планую", — розповів журналістам Дмитро.

Виїзд за кордон дозволили для чоловіків до 22 років включно

Telegram-канал INSIDER UA опублікував записане одним із молодих чоловіків відео, в якому той стверджує, що тих, кому вже виповнилося 22 роки, випускають також. За його словами, його 22-річний знайомий уже перетнув кордон і зараз знаходиться в Польщі.

"До мене щойно підійшов прикордонник, я у нього перепитав — сказали, що пускають. Сьогодні вночі в 3 години ночі мене не пустили. Зараз друга спроба, і зараз мають пустити. Зараз я буду в Польщі, потім їду в Німеччину", — розповідає юнак в ролику.

Також канал показав відео черги з молодих людей, як стверджується, вже на польській частині контрольно-пропускного пункту.

Кабмін дозволив виїзд за кордон до 22 років: деталі

Кабімент міністрів України ухвалив постанову про дозвіл чоловікам до 22 років виїжджати з України 26 серпня, наступного дня його було офіційно опубліковано на урядовому сайті. В Міністерстві внутрішніх справ роз'яснювали, що для перетину кордону чоловікам від 18 до 22 років необхідно буде мати паспорт і військово-обліковий документ у паперовому чи електронному вигляді.

Місцеві Telegram-канали вночі 28 серпня повідомляли, що на контрольно-пропускних пунктах у Львівській області станом на 01:00 молоді чоловіки уже хочуть перетнути кордон після публікації постанови Кабміну про виїзд з 18 до 22 років, але прикордонники їх не випускають, посилаючись на те, що ще не отримали розпоряджень.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко вранці 28 серпня повідомляв, що перші чоловіки вже виїхали з України за новими правилами, ухваленими Кабміном.