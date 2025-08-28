Виїзд до 22 років: на Львівщині чоловіки уже хочуть перетнути кордон — їх поки не випускають (відео)

Після офіційної публікації постанови про виїзд чоловіків віком до 22 років за кордон у Львівській області уночі 28 серпня зібралися громадяни, які уже хочуть перетнути державний кордон з Польщею. Однак поки що їх не випускають.

Прикордонники на Львівщині станом на 01:00 годину 28 серпня не випускають чоловіків до 22 років, які мають право на виїзд відповідно до постанови про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України, не дозволяють громадянам проїзд. Про це повідомив місцевий Telegram-канал "Львівич" за інформацією від очевидців з місця подій.

Зазначається, що громадян просять покинути автобуси чи автомобілі, у яких вони рухаються у напрямку Польщі. Наприклад, на пункті пропуску Рава-Руська — Гребенне прикордонники свої дії аргументують тим, що досі не отримали розпоряджень чи роз'яснень щодо нововведень.

Очевидець також показав кадри з місця подій.

"Ситуація наступна: на кордоні Рава (Рава-Руська — ред.) поки не випускають хлопців віком 18-22. Станом на 01:00 28 серпня", — розповів очевидець.

Яка ситуація склалася на інших пунктах пропуску — на момент публікації даних не надходило.

Виїзд чоловіків 18-22: що відомо

26 серпня Кабінет міністрів України ухвалив зміни до правил виїзду чоловіків за кордон, згідно з якими право безперешкодно виїжджати отримають усі юнаки віком від 18 до 22 років.

27 серпня Фокус з'ясував, що процедура виїзду чоловіків за кордон передбачатиме суворі документи та перевірки. Зокрема для виїзду громадянам потрібно мати з собою військово-обліковий документ та паспорт, виняток становлять лише особи на певних посадах в органах влади, які можуть виїжджати лише у службові відрядження. Водночас зазначалося, що низка осіб не матиме права виїзду за кордон, зокрема громадяни, які перебувають у розшуку чи мають невиконану повістку тощо.

Нагадаємо, 27 серпня військовослужбовець Юрій Касьянов у колонці Фокусу пояснив, що дає військовим закон про виїзд за кордон у віці до 22 років.

Військовослужбовець Станіслав Бунятов 27 серпня повідомив, що не виключає, що військове керівництво України може знизити мобілізаційний вік після постанови Кабміну щодо схвалення часткового виїзду чоловіків за кордон.