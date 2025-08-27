Виїзд за кордон до 22 років: що вирішив Кабмін і які перепони залишаться для чоловіків

Кабмін дозволив чоловікам віком 18–22 років виїжджати за кордон, але правила ще викликають суперечки. У парламенті зареєстровані два різні законопроєкти — №13685 та №13685-1, які пропонують свої підходи до виїзду. Водночас процедура передбачатиме суворі документи та перевірки. Фокус з’ясував, хто справді зможе скористатися новим правом, а для кого кордон залишиться закритим.

Кабінет Міністрів України 26 серпня 2025 року ухвалив постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон без перешкод. Згідно з пояснювальною запискою, дозвіл діятиме для громадян до 22 років включно.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що рішення спрямоване на збереження зв'язків українців із Батьківщиною. Для виїзду необхідно мати паспорт та військово-обліковий документ. Виняток — особи на певних посадах в органах влади, які можуть виїжджати лише у службові відрядження.

Народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив попередній текст постанови, звинувативши владу в неточностях, адже документ дозволяє виїзд лише до 21 року, а не до 22-х, як заявлялося. Депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко назвав опублікований документ технічним, зазначивши, що офіційна версія ще не оприлюднена.

Паралельно у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13685 авторства Федора Веніславського, який пропонує дозволити виїзд до 22 років без додаткових умов. Натомість Гончаренко вніс альтернативний законопроєкт №13685-1 про скасування всіх обмежень на виїзд для чоловіків.

Виїзд за кордон чоловіків до 22 років: законопроєкт які поки не прийняли

Юрист АО "Віннер Партнерс" Анастасія Руденко вважає, що мета нового законопроєкту №13685 — тимчасово змінити правила виїзду для призовників та військовозобов'язаних чоловіків під час воєнного або надзвичайного стану. Ключова новизна документа — надання можливості виїзду за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років за чітко визначених умов, які будуть прописані в законі та відповідних підзаконних актах.

Якщо законопроєкт ухвалять і він набуде чинності після підписання Президентом, виїзд чоловіків віком 18–22 роки стане можливим за таких умов:

Віковий критерій: право на виїзд отримають громадяни-чоловіки віком від 18 до 22 років, які підпадають під категорію призовників або військовозобов'язаних.

Тимчасовість норми: дозвіл діятиме виключно на період воєнного чи надзвичайного стану.

Регулювання процедури: Кабінет Міністрів України спільно з Державною прикордонною службою розроблять детальні правила та перелік необхідних документів, які підтверджуватимуть право на виїзд. Ймовірно, будуть встановлені обмеження щодо мети поїздки, наприклад, навчання за кордоном, лікування, робота за контрактом чи інші обґрунтовані підстави.

Перевірка даних: перед виїздом проводитиметься перевірка у базах територіальних центрів комплектування (ТЦК) та прикордонної служби, щоб підтвердити відсутність обмежень для виїзду.

Однак, за словами Руденко, це ще не означає, що законопроєкт буде прийнятий у такій же формі, у якій зараз він знаходиться в публічному доступі.

"Законопроєкт ще опрацьовується в комітетах і може зазнати змін перед другим читанням. Після ухвалення обов'язково будуть підзаконні акти, які деталізують процедуру. На практиці ключову роль відіграватиме взаємодія між військкоматами та прикордонною службою — саме від цього залежатиме швидкість і прозорість оформлення виїзду", — підкреслила Фокусу адвокатка.

Адвокат ЮК "Приходько та партнери" Лілія Мамедова вважає, що повного зняття обмежень не передбачається, оскільки це може спричинити відтік молоді за кордон на постійне проживання. Натомість уряд розробить механізми тимчасового виїзду, схожі на чинні для військовослужбовців, наприклад, виїзд на короткий термін (до кількох тижнів) для навчання, роботи чи інших обґрунтованих цілей.

Особи, які мають право на відстрочку від мобілізації через навчання, зможуть перетинати кордон до досягнення 22 років за умови дотримання встановлених правил. Після 22 років обмеження на виїзд залишаться.

Перетин кордону для чоловіків: хто не зможе виїхати

Однак, навіть за умови ухвалення закону, за словами Руденко, прикордонники матимуть право відмовити у виїзді у таких випадках:

Наявність невиконаної повістки чи мобілізаційного розпорядження.

Перебування особи у розшуку або наявність судових обмежень.

Надання недійсних документів чи документів із неправдивими відомостями.

Відсутність підтвердження мети поїздки (якщо це вимагатиметься підзаконними актами).

Наявність заборони на виїзд з міркувань національної безпеки, наприклад, за поданням СБУ чи інших уповноважених органів.

"Як відомо з практики правил перетину державного кордону України — особи (17-25 років) повинні будуть мати відстрочку, довести ціль на мету виїзду та надати прикордонникам всі необхідні документи, які будуть передбачені діючим законодавством України для виїзду за кордон на відповідних підставах. У разі, якщо особою не буде дотримано відповідних умов — уповноважені особи Державної прикордонної служби України будуть мати підстави для відмови у виїзду за кордон цих осіб", — підсумувала Мамедова.

Раніше, 27 серпня, речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що для виїзду за кордон молодим чоловікам окрім паспорта потрібен буде військово-обліковий документ.

Нагадаємо, про те, що українцям потрібно дозволити виїзд до 22 років, президент Володимир Зеленський заявив під час форуму "Молодь Тут!", пояснивши таку необхідність збереженням зв’язків молоді з країною та створенням більших можливостей.