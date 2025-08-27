Выезд за границу до 22 лет: что решил Кабмин и какие преграды останутся для мужчин

Кабмин разрешил мужчинам в возрасте 18-22 лет выезжать за границу, но правила еще вызывают споры. В парламенте зарегистрированы два разных законопроекта — №13685 и №13685-1, которые предлагают свои подходы к выезду. В то же время процедура будет предусматривать строгие документы и проверки. Фокус выяснил, кто действительно сможет воспользоваться новым правом, а для кого граница останется закрытой.

Кабинет Министров Украины 26 августа 2025 года принял постановление, которое позволяет мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу без препятствий. Согласно пояснительной записке, разрешение будет действовать для граждан до 22 лет включительно.

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что решение направлено на сохранение связей украинцев с Родиной. Для выезда необходимо иметь паспорт и военно-учетный документ. Исключение — лица на определенных должностях в органах власти, которые могут выезжать только в служебные командировки.

Народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал предварительный текст постановления, обвинив власть в неточностях, ведь документ разрешает выезд только до 21 года, а не до 22-х, как заявлялось. Депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко назвал опубликованный документ техническим, отметив, что официальная версия еще не обнародована.

Параллельно в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13685 авторства Федора Вениславского, который предлагает разрешить выезд до 22 лет без дополнительных условий. Зато Гончаренко внес альтернативный законопроект №13685-1 об отмене всех ограничений на выезд для мужчин.

Выезд за границу мужчин до 22 лет: законопроект пока не приняли

Юрист АО "Виннер Партнерс" Анастасия Руденко считает, что цель нового законопроекта №13685 — временно изменить правила выезда для призывников и военнообязанных мужчин во время военного или чрезвычайного положения. Ключевая новизна документа — предоставление возможности выезда за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет при четко определенных условиях, которые будут прописаны в законе и соответствующих подзаконных актах.

Если законопроект примут и он вступит в силу после подписания Президентом, выезд мужчин в возрасте 18-22 года станет возможным при следующих условиях:

Возрастной критерий: право на выезд получат граждане-мужчины в возрасте от 18 до 22 лет, которые подпадают под категорию призывников или военнообязанных.

Временность нормы: разрешение будет действовать исключительно на период военного или чрезвычайного положения.

Регулирование процедуры: Кабинет Министров Украины совместно с Государственной пограничной службой разработают детальные правила и перечень необходимых документов, подтверждающих право на выезд. Вероятно, будут установлены ограничения относительно цели поездки, например, обучение за рубежом, лечение, работа по контракту или другие обоснованные основания.

Проверка данных: перед выездом будет проводиться проверка в базах территориальных центров комплектования (ТЦК) и пограничной службы, чтобы подтвердить отсутствие ограничений для выезда.

Однако, по словам Руденко, это еще не означает, что законопроект будет принят в такой же форме, в какой сейчас он находится в публичном доступе.

"Законопроект еще прорабатывается в комитетах и может претерпеть изменения перед вторым чтением. После принятия обязательно будут подзаконные акты, которые детализируют процедуру. На практике ключевую роль будет играть взаимодействие между военкоматами и пограничной службой — именно от этого будет зависеть скорость и прозрачность оформления выезда", — подчеркнула Фокусу адвокат.

Адвокат ЮК "Приходько и партнеры" Лилия Мамедова считает, что полного снятия ограничений не предвидится, поскольку это может вызвать отток молодежи за границу на постоянное проживание. Зато правительство разработает механизмы временного выезда, похожие на действующие для военнослужащих, например, выезд на короткий срок (до нескольких недель) для обучения, работы или других обоснованных целей.

Лица, имеющие право на отсрочку от мобилизации из-за обучения, смогут пересекать границу до достижения 22 лет при условии соблюдения установленных правил. После 22 лет ограничения на выезд останутся.

Пересечение границы для мужчин: кто не сможет выехать

Однако, даже при условии принятия закона, по словам Руденко, пограничники будут иметь право отказать в выезде в таких случаях:

Наличие невыполненной повестки или мобилизационного распоряжения.

Пребывание лица в розыске или наличие судебных ограничений.

Предоставление недействительных документов или документов с ложными сведениями.

Отсутствие подтверждения цели поездки (если это потребуется подзаконными актами).

Наличие запрета на выезд по соображениям национальной безопасности, например, по представлению СБУ или других уполномоченных органов.

"Как известно из практики правил пересечения государственной границы Украины — лица (17-25 лет) должны будут иметь отсрочку, доказать цель на цель выезда и предоставить пограничникам все необходимые документы, которые будут предусмотрены действующим законодательством Украины для выезда за границу на соответствующих основаниях. В случае, если лицом не будет соблюдено соответствующих условий — уполномоченные лица Государственной пограничной службы Украины будут иметь основания для отказа в выезде за границу этих лиц", — подытожила Мамедова.

Ранее, 27 августа, представитель ГПСУ Андрей Демченко объяснил, что для выезда за границу молодым мужчинам кроме паспорта нужен будет военно-учетный документ.

Напомним, о том, что украинцам нужно разрешить выезд до 22 лет, президент Владимир Зеленский заявил во время форума "Молодежь Тут!", объяснив такую необходимость сохранением связей молодежи со страной и созданием больших возможностей.