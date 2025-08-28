Постанова про виїзд за кордон до 22 років: за новими правилами вже виїхали перші чоловіки

Прикордонники вже почали випускати з України перших чоловіків після того, як Кабінет міністрів ухвалив нові правила перетину кордону для молодих людей від 18 до 22 років.

Постанова про виїзд за кордон до 22 років включно вже опублікована в "Урядовому кур'єрі" та набрала чинності, тож від 28 серпня прикордонники вже почали застосовувати нові правила на пунктах пропуску. На кордоні вже з'явилися перші охочі виїхати, сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини" 28 серпня.

"Від сьогодні ця норма запрацювала, і вже прикордонники мають перших охочих перетнути кордон, хтось навіть уже встиг оформитися в пунктах пропуску і виїхати за межі України", — розповів представник ДПСУ.

Крім того, речник прокоментував рішення уряду щодо дозволу на виїзд за кордон для жінок-депутаток місцевих рад, що працюють на громадських засадах, про яке повідомляла 27 серпня прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Ми очікуємо на оприлюднення цих змін, на набрання чинності, і звісно, коли це станеться, прикордонники також забезпечать можливість перетину кордону цієї категорії громадян України відповідно до тих умов, які будуть прописані в правилах перетину кордону громадянами України", — сказав Андрій Демченко.

Виїзд за кордон до 22 років: що відомо про постанову

Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснював, що для виїзду з України до 22 років окрім паспорта буде необхідний військово-обліковий документ у паперовій чи електронній формі. Також він зазначав, що дія постанови не поширюватиметься на посадовців органів влади, держорганів і місцевого самоврядування — вони можуть їздити лише у службові відрядження.

Кабінет міністрів України опублікував постанову про дозвіл чоловікам від 18 до 22 років включно виїжджати за кордон 27 серпня. Одразу після публікації документа урядовий сайт перестав працювати.

В ніч на 28 серпня місцеві канали в соцмережах публікували відео з пунктів пропуску у Львівській області, де зібралися чоловіки, які вже хотіли перетнути кордон. За словами очевидців, прикордонники тоді не пропускали молодих людей, аргументуючи тим, що ще не отримали розпоряджень.