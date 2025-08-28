Постановление о выезде за границу до 22 лет: по новым правилам уже выехали первые мужчины
Пограничники уже начали выпускать из Украины первых мужчин после того, как Кабинет министров принял новые правила пересечения границы для молодых людей от 18 до 22 лет.
Постановление о выезде за границу до 22 лет включительно уже опубликовано в "Урядовом курьере" и вступило в силу, поэтому с 28 августа пограничники уже начали применять новые правила на пунктах пропуска. На границе уже появились первые желающие выехать, сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона "Єдині новини" 28 августа.
"С сегодняшнего дня эта норма заработала, и уже пограничники имеют первых желающих пересечь границу, кто-то даже уже успел оформиться в пунктах пропуска и выехать за пределы Украины", — рассказал представитель ГПСУ.
Кроме того, спикер прокомментировал решение правительства о разрешении на выезд за границу для женщин-депутатов местных советов, работающих на общественных началах, о котором сообщала 27 августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
"Мы ожидаем обнародования этих изменений, вступления в силу, и конечно, когда это произойдет, пограничники также обеспечат возможность пересечения границы этой категории граждан Украины в соответствии с теми условиями, которые будут прописаны в правилах пересечения границы гражданами Украины", — сказал Андрей Демченко.
Выезд за границу до 22 лет: что известно о постановлении
Представитель ГПСУ Андрей Демченко объяснял, что для выезда из Украины до 22 лет кроме паспорта будет необходим военно-учетный документ в бумажной или электронной форме. Также он отмечал, что действие постановления не будет распространяться на должностных лиц органов власти, госорганов и местного самоуправления — они могут ездить только в служебные командировки.
Кабинет министров Украины опубликовал постановление о разрешении мужчинам от 18 до 22 лет включительно выезжать за границу 27 августа. Сразу после публикации документа правительственный сайт перестал работать.
В ночь на 28 августа местные каналы в соцсетях публиковали видео с пунктов пропуска во Львовской области, где собрались мужчины, которые уже хотели пересечь границу. По словам очевидцев, пограничники тогда не пропускали молодых людей, аргументируя тем, что еще не получили распоряжений.