Мужчинам от 18 до 22 лет включительно разрешили выезжать из Украины: решение Кабмина

Кабинет министров Украины 27 августа опубликовал постановление, разрешающее мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет беспрепятственно выезжать за границу. Стоит отменить, что правительственный сайт перестал работать после публикации официального документа.

В тексте постановления сказано, что во время военного положения ограничения на выезд не касаются данной возрастной категории.

Однако после публикации официального документа правительственный сайт перестал работать. Судя по скрину документа, который был доступен, теперь мужчины действительно смогут покидать территорию страны.

Выезд из Украины мужчинам: разъяснение МВД

Согласно обновленным правилам, для выезда из Украины мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет для пересечения границы необходимо иметь такие документы:

паспорт, дающий право на выезд за границу;

военно-учетный документ (в том числе в электронной форме), предъявляемый по требованию пограничника.

Есть также исключение: разрешение Кабмина не распространяется на тех, кто занимает должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления. Молодые чиновники могут выехать только в служебную командировку.

Новость обновляется…