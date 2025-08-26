Заработали миллионы: военные помогали уклонистам выехать в Приднестровье, – ГБР (фото)

Группа военных ВСУ и гражданских посредников перевозили военнообязанных мужчин в непризнанное Приднестровье. Благодаря их "услугам" из Украины выехало не менее 36 человек.

Организованная группировка за время деятельности заработала десятки миллионов гривен. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР).

Группировка действовала в Одесской области, благодаря ее усилиям за границу уехали не менее 36 человек. "Клиентов" искали по специально созданным каналам в мессенджерах.

Организатор группы пребывает за пределами Украины

Офис генпрокурора отметил, что организатор группы пребывает за пределами Украины. Прокуроры готовят ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчин подвозили к пограничной зоне, давали им маршруты нелегального пересечения и контакты пособников в Молдове для последующей встречи. Свои "услуги" подозреваемые оценивали от 5 до 10 тысяч долларов на одного человека.

Участники схемы доставляли мужчин до границы

За указанную сумму они доставляли лиц до границы, инструктировали, сопровождали в пересечении границы фактически или онлайн и помогали легализироваться в Молдове.

Нескольким военнослужащим сообщили о подозрении в организации незаконной переправке лиц через границу. Суд избрал им меру пресечения в виде залога и возложил на них процессуальные обязанности.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливается полный круг причастных к схеме.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обещает 26 августа обновить правила выезда из страны для украинцев в возрасте от 18 до 22 лет.

Фокус ранее писал, как полицейский из Одесской области Максим Стандратюк выехал из Украины со своим парнем.