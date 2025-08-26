Правила пересечения границы для мужчин 18-22 лет обновят сегодня, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что правила пересечения границы для молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет будут обновлены на заседании Кабинета министров 26 августа. По его словам, эта возможность должна заработать в ближайшее время.

Владимир Зеленский рассказал об итогах встречи с премьер-министром Юлией Свириденко в своем Telegram-канале. Он отметил, что детали пересечения границы молодыми мужчинами уже согласованы с военным командованием.

Также, по словам украинского президента, он обсудил с премьер-министром сотрудничество с Норвегией для подготовки к отопительному сезону и продолжение норвежской грантовой помощи Украине для закупки природного газа.

Кроме того, во время своего доклада Юлия Свириденко затронула вопрос расширения программы "еВідновлення". Владимир Зеленский отметил, что в программу планируется добавить больше возможностей для украинцев с временного оккупированных Россией территорий для компенсации утраченного имущества. Детали премьер-министр должна представить позже.

Пересечение границы для мужчин 18-22 лет: что известно

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук в опубликованном 25 августа интервью отмечал, что в Украине почти одновременно появились законопроекты, которые предлагают усилить ответственность за незаконное пересечение границы и разрешить выезд до 22 лет. По его словам, обе инициативы спровоцируют дискуссии в парламенте.

Законопроект №13685, который должен разрешить выезд за границу мужчинам до 22 лет, зарегистрировали в Верховной Раде 25 августа. Одним из его инициаторов был народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский. В то же время нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко отмечал, что Кабмин также работает над разрешением мужчинам до 22 лет выезжать из Украины. По словам депутата, во время часа вопросов к правительству премьер Юлия Свириденко сказала, что для этого не нужны изменения в закон, а достаточно будет постановления Кабмина.