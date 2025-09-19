Может произойти "провал": разрешение на выезд украинцам 18-22 лет несет риски для демографии, — СМИ

После разрешения Кабмина на выезд за границу мужчин 18-22 лет часть компаний сообщают о потере молодых работников, а некоторые предприниматели должны закрывать бизнес, потому что критическая доля сотрудников уволилась и выехала за границу. В перспективе это также несет риски для демографии — через 20 лет в Украине может остаться мало людей молодого возраста.

Государственная пограничная служба Украины утверждает, что массового выезда за границу мужчин 18-22 лет нет и подобные заявления может распространять российская пропаганда, пишет hromadske. В то же время журналисты приводят данные пограничников Польши, по которым с 28 августа по 3 сентября в Польшу приехали по меньшей мере 10 705 украинских юношей, что в 11 раз больше, чем за неделю, которая этому предшествовала. Поскольку часть украинцев этой возрастной категории ехали и в обратном направлении, можно сказать, что чистый отток составил 7 404 человека.

"Резкое увеличение выезда молодежи за границу имеет потенциал дестабилизировать ситуацию на рынке труда и спровоцировать три-четыре кризисных квартала, пока бизнесы адаптируются к ситуации и найдут эффективные решения", — сказала журналистам руководитель рекрутингового агентства Talando Влада Лященко.

Как разрешение на выезд мужчин за границу повлияло на компании

Авторы статьи приводят примеры украинских предпринимателей, которые пострадали от разрешения на выезд из Украины молодым мужчинам. В частности, в Ровно объявило о закрытии популярное Oregano Cafe. В компании объяснили, что за последние две недели уволились из команды и уехали из Украины почти 10 работников, что критично для малого бизнеса.

В ресторанной компании "Холдинг эмоций !Fest", которая владеет заведениями "Пьяная вишня", "Львовская мастерская шоколада" и "Реберня", сообщили об увольнении 22 мужчин 18-22 лет из около 200 сотрудников этой возрастной категории.

Журналисты также приводят данные аналитического центра "Рестораны Украины", согласно которым в Киеве и Днепре массового выезда молодых людей 18-22 лет не наблюдается, однако в западных областях 30-40% мужчин-работников ресторанной сферы в возрасте 18-22 лет либо уже уехали, либо имеют на это намерения.

Однако есть и исключения, отмечают авторы материала. В частности, в компании-производителе пива Carlsberg Ukraine с начала действия нового постановления Кабмина уволились только двое сотрудников 18-22 лет, зато пять мужчин в возрасте от 18 до 30 лет были приняты на работу. В компании объяснили hromadske, что связывают это с программами стажировки.

Выезд из Украины мужчин 18-22 лет подтверждает соучредитель клуба специалистов по кадрам HRD-club Дмитрий Дегтярь. Во время проведенного клубом исследования более 70% респондентов ответили, что решение правительства повлияло на их работу негативно.

"Мы видим отток персонала в 14 отраслях экономики. А за молодыми людьми уезжают и женщины — мамы, сестры, которые их сопровождают", — сказал Дмитрий Дегтярь.

Почему выезжают за границу мужчины 18-22 лет?

Журналисты отмечают, что молодые украинцы выезжают в другие страны по разным причинам: из-за полномасштабной войны и стремления к личной безопасности, чтобы избежать мобилизации, чтобы получать европейскую зарплату или по советам родителей. По словам руководительницы направления демографии и миграции в Институте фронтира, главная проблема заключается в государственной коммуникации, поскольку неизвестно, когда закончится война, и молодые мужчины не понимают, бросать ли им собственный дом ради перспективы работы и учебы в другой стране, или остаться и пойти в армию.

"Например, мобилизация очень плохо прокоммуницирована. Государство должно предлагать молодежи аргументы, почему стоит оставаться. А так, молодежи не хватает понимания стратегии государства", — сказала Ольга Духнич.

Как выезд за границу мужчин 18-22 лет может повлиять на демографию

Также авторы статьи отмечают, что статистически в Украине немного мужчин 18-22 лет, потому что эти люди появились на свет до роста рождаемости, который продолжался со второй половины нулевых до 2014-го. Если эти мужчины массово уедут из Украины, это может привести к демографическому "провалу", когда женщинам этого поколения будет сложно найти мужчину-партнера примерно того же возраста.

"Если исходить из демографической реальности, то важным для воспроизводства населения является количество женщин репродуктивного возраста в этом поколении. Но и мужчины важны", — пояснила Ольга Духнич.

По ее словам, если тенденция не изменится, через 20 лет в Украине будет мало детей и людей молодого возраста, а 17-летних парней мало уже сейчас.

"Кроме того, что их количество мало, еще и "качество" отличается. А это для демографии также важно, потому что на брачном рынке есть всегда отбор по образованию, по своему уровню развития. Если те ребята, которые остаются в Украине, будут отставать от девушек, то девушки не захотят брать себе таких партнеров. Это также будет иметь негативное влияние", — рассказала журналистам Ольга Купец из Киевской школы экономики.

Выезд мужчин 18-22 лет за границу: детали

Кабинет министров Украины новым постановлением разрешил мужчинам до 22 лет выезжать из Украины 26 августа, документ был официально обнародован на следующий день.

О выезде за границу первых мужчин до 22 лет по новому постановлению спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил 28 августа. Он также отмечал, что для выезда кроме загранпаспорта нужен военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.

18 сентября Фокус со ссылкой на исследование портала Work.ua писал, как разрешение на выезд за границу мужчин от 18 до 22 лет влияет на рынок труда. Согласно исследованию, после постановления Кабмина начался заметный отток молодых кадров.