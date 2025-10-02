Сколько мужчин выехало из Украины из-за войны: демограф озвучил статистику

Среди тех, кто с начала войны покинул Украину, около 40% составляют мужчины, и 60% — женщины. Больше всего выезжали люди трудоспособного возраста — от 18 до 64 лет.

На вопрос, сколько мужчин выехали за границу после начала полномасштабного вторжения РФ, ответил в эфире "Еспресо" заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, доктор экономических наук Александр Гладун. Он отметил, что миграция из-за войны создала дисбаланс в возрастной структуре, который уже приводит к экономическим проблемам.

Он отметил, что данные о половозрастной структуре иммигрантов предоставляет только Европейский Союз. По данным Евростата, среди тех, кто выехал из Украины, около 40% составляют мужчины, и 60% — женщины. Из них только 6% — люди в возрасте от 65 лет. Дети до 18 лет среди эмигрантов из Украины составляют около 31%, и самая большая группа (около 63%) — это люди трудоспособного возраста от 18 до 64 лет.

"Большинство пенсионеров остались в Украине. Это привело к тому, что в возрастной структуре населения, которое сейчас находится на территории Украины, процент пенсионеров увеличился, а доля тех, кто занят в экономике, — уменьшилась", — отметил Александр Гладун.

Он добавил, что такая демографическая ситуация в Украине приводит к сокращению отчислений в государственные социальные фонды при том, что потребность в выплате пенсий и другой денежной поддержки остается на том же уровне. Это вызывает проблемы в экономике.

Напомним, руководитель направления демографии и миграции в Институте фронтира Ольга Духнич в опубликованном 19 сентября интервью предупреждала, что разрешение на выезд украинцам 18-22 лет несет риски для демографии. По ее словам, если тенденция не будет изменена, через 20 лет в Украине будет мало молодых людей и детей.

23 августа СМИ писали, что население Украины из-за войны сократилось на 10 миллионов: от 40 миллионов в начале полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года до 31,1 миллиона по состоянию на середину 2024-го.