Готові платити більше: українські роботодавці скаржаться на дефіцит кадрів

В Україні стрімко загострюється кадрова криза. Дедалі більше громадян виїжджають за кордон, а бізнес, незважаючи на підвищення зарплат, не може втримати працівників.

Related video

Особливо гостро нестача відчувається у сфері послуг — роботодавці шукають медиків, вчителів, офіціантів, продавців та обслуговуючий персонал, яких стає дедалі важче знайти. Про це повідомив економіст і експерт з міграційної політики Андрій Гайдуцький в інтерв'ю виданню Telegraf.

За його словами, війна кардинально змінила міграційні настрої українців. Якщо 2021 року за кордон збиралися виїхати 35% населення, то у вересні 2022-го таких було лише 9%. Однак зараз, на тлі затяжної війни, частка охочих знову зростає. Тільки в перший рік повномасштабного вторгнення українці вивезли за кордон 35 мільярдів доларів.

У країнах ЄС українські трудові мігранти вже приносять бюджету більше податків, ніж отримують соціальної допомоги.

"Війна спрацювала як тригер, і з початку широкомасштабного вторгнення виїхали всі охочі", — пояснює експерт.

Тим часом українські роботодавці змушені підвищувати оплату праці. За 2020-2024 роки зарплати зростали в середньому на 7,5% вище за рівень інфляції. Для порівняння, у Польщі надбавки становили лише 2,6%, а в Німеччині їх практично не було. Але навіть зростання зарплат не вирішує головної проблеми — відсутності імміграційної політики. Україна не створила умов для залучення робочої сили з-за кордону, і бізнесу доводиться конкурувати за обмежений ресурс усередині країни.

За розрахунками Гайдуцького, якщо війна продовжиться, Україні доведеться щорічно залучати приблизно 500 тисяч іноземців, щоб покрити потреби армії, державного сектору, бізнесу та внутрішнього ринку. Він наводить як приклад армію США, де майже половина військових — мігранти або представники діаспор.

Особливо гостро криза відчувається у сфері послуг, яка формує понад 70% ВВП країни. Тут потрібні тисячі працівників, але знайти їх стає дедалі складніше. Частково проблему вирішує автоматизація: наприклад, мережа АТБ скоротила кількість співробітників на 30% завдяки касам самообслуговування. Однак у медицині або охороні автоматизація не здатна замінити людей.

Водночас масова еміграція українців має і позитивні сторони: скорочуються витрати бюджету на соціальну підтримку, частина людей повертається з новим досвідом і капіталом, а зароблені за кордоном кошти можуть стати базою для майбутніх інвестицій.

Нагадаємо, роботодавці в Україні відчувають брак водіїв, швачок, електриків і слюсарів.

Інфляція в Україні гальмує зростання реальних зарплат. Пропозицій вакансій стало більше, кількість резюме в роздрібній торгівлі та телекомунікаціях збільшилася на 82%.