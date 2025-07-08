Інфляція гальмує зростання доходів: як змінилися зарплати у 2025 році

Кадровий дефіцит продовжує стимулювати швидке зростання номінальних зарплат в Україні — у 2025 році темпи перевищують 20% у річному вираженні.

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На тлі посилення інфляційного тиску темпи зростання реальних зарплат в Україні почали сповільнюватися. У I кварталі 2025 року реальні зарплати зросли на 9,2% у річному вираженні, однак уже в II кварталі динаміка продовжила уповільнення. Про це повідомляє Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (липень 2025 року).

Через відсутність актуальних даних від Держстату, експерти НБУ використовували для оцінки доходів непрямі індикатори — такі як розмір середньої пенсії, розрахункової зарплати для нарахування пенсій, загальний обсяг єдиного соціального внеску (ЄСВ), ЄСВ приватного сектору, а також надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Згідно з розрахунками регулятора, реальні доходи пенсіонерів почали знижуватися ще в другій половині 2024 року, коли темпи інфляції різко прискорилися.

Додатковим сигналом уповільнення на ринку праці стало зростання кількості резюме, яке в червні 2025 року значно випереджало зростання кількості вакансій: 33% проти 6% у річному порівнянні. Це свідчить про розширення пропозиції робочої сили, але й підкреслює незбалансованість між попитом і пропозицією.

Особливо виражені секторальні диспропорції: кількість резюме в роздрібній торгівлі та телекомунікаціях зросла на 82% р/р, тоді як вакансій у цих галузях додалося значно менше. Водночас найзначніший приріст вакансій спостерігався у сфері оборони та безпеки — на 61% у річному обчисленні.

За даними опитування Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД), брак працівників залишається ключовим обмеженням для бізнесу. Проте розширення пропозиції праці 2025 року дещо спростило пошук кваліфікованого персоналу: якщо в IV кварталі 2024 року індекс трудових труднощів становив 51%, то в перші п'ять місяців поточного року він знизився до 47%.

Зазначимо, 4 липня Фокус писав про тенденції зарплат в Україні, які відображені у звіті Мінекономіки "Моніторинг основних подій в економіці України-2025". Звіт показав, що є помітне зростання зарплат. Причина зростання — не поліпшення в економці, а сильний дефіцит кадрів, який змушує роботодавців мотивувати людей грошима. Три сектори економіки, в яких заробіток зріс на 32-43% — це сільське господарство (а також лісництво та рибне господарство), будівництво, інформаційні технології, розповіли в Мінекономіки.

Нагадуємо, 1 липня медіа повідомили про Бюджетну декларацію України на 2026-28 роки, у якій обіцяють суттєво збільшити мінімальну заробітну плату.