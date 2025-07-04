Зарплати в Україні стрімко зростають: чому і в яких сферах найбільше

У першому кварталі 2025 року середня заробітна плата в Україні збільшилася на 24,1% і становила 23 460 гривень.

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Особливо помітне зростання зафіксовано в сільському господарстві — відразу на 42,7%. У найближчі три роки тенденція збережеться, і до 2028 року середня зарплата майже подвоїться, досягнувши 39 758 гривень. Про це йдеться у звіті Мінекономіки "Моніторинг основних подій в економіці України-2025".

У 2025 році в Україні зафіксовано безпрецедентне зростання заробітних плат — і причиною тому стала не економічна стабільність, а гостра конкуренція роботодавців за кваліфікованих фахівців. Відчутний дефіцит кадрів змушує компанії переглядати умови праці, підвищувати зарплати та посилювати мотиваційні програми.

У першому кварталі 2025 року середня зарплата штатного працівника становила 23 460 гривень, що на 24,1% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

При цьому окремі галузі продемонстрували особливо високе зростання доходів. Так, у сільському, лісовому та рибному господарстві зарплати збільшилися на 42,7%, у будівництві — на 35,3%, а в інформаційно-телекомунікаційному секторі — на 32,6%. Попри такі темпи зростання, найвищий рівень оплати праці, як і раніше, зберігається у сферах інформаційних технологій, фінансів, страхування, а також у професійній та науково-технічній діяльності.

У Міністерстві економіки наголошують, що основною причиною зростання заробітних плат стала гостра конкуренція за кваліфікованих працівників. Це пов'язано з кількома факторами. По-перше, значна частина працездатного населення, як і раніше, перебуває за кордоном. По-друге, триває мобілізація до лав Збройних сил України, що додатково скорочує доступну робочу силу. По-третє, підприємства, які продовжують роботу в Україні, змушені оптимізувати персонал і збільшувати навантаження на співробітників, компенсуючи це підвищенням заробітної плати.

Прогноз Кабінету Міністрів свідчить, що ця динаміка триматиметься щонайменше до 2028 року. Згідно з урядовим планом, середня заробітна плата в Україні зростатиме щороку:

2025 рік — 24 389 грн;

2026 рік — 30 240 грн (+24%);

2027 рік — 35 268 грн (+16,6%);

2028 рік — 39 758 грн (+12,7%).

Однак зростання заробітних плат відбувається на тлі обмеженої економічної активності. Багато підприємств працюють у складних умовах: зруйнована інфраструктура, проблеми з логістикою, енергетичні ризики.

Нагадаємо, 1 липня народний депутат Ярослав Железняк попередив про нові податки, запровадження яких Мінфін планує в Україні.

Також Железняк розповів, що Мінфін обіцяє протягом найближчих трьох років скасувати або значно послабити банківську таємницю.