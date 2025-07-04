Зарплаты в Украине стремительно растут: почему и в каких сферах больше всего

В первом квартале 2025 года средняя заработная плата в Украине увеличилась на 24,1% и составила 23 460 гривен.

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Особенно заметный рост зафиксирован в сельском хозяйстве — сразу на 42,7%. В ближайшие три года тенденция сохранится, и к 2028 году средняя зарплата почти удвоится, достигнув 39 758 гривен. Об этом говорится в отчете Минэкономики "Мониторинг основных событий в экономике Украины-2025".

В 2025 году в Украине зафиксирован беспрецедентный рост заработных плат — и причиной тому стала не экономическая стабильность, а острая конкуренция работодателей за квалифицированных специалистов. Ощутимый дефицит кадров вынуждает компании пересматривать условия труда, повышать зарплаты и усиливать мотивационные программы.

В первом квартале 2025 года средняя зарплата штатного работника составила 23 460 гривен, что на 24,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом отдельные отрасли продемонстрировали особенно высокий рост доходов. Так, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве зарплаты увеличились на 42,7%, в строительстве — на 35,3%, а в информационно-телекоммуникационном секторе — на 32,6%. Несмотря на такие темпы роста, наивысший уровень оплаты труда по-прежнему сохраняется в сферах информационных технологий, финансов, страхования, а также в профессиональной и научно-технической деятельности.

В Министерстве экономики подчеркивают, что основной причиной роста заработных плат стала острая конкуренция за квалифицированных работников. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, значительная часть трудоспособного населения по-прежнему находится за границей. Во-вторых, продолжается мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины, что дополнительно сокращает доступную рабочую силу. В-третьих, предприятия, продолжающие работу в Украине, вынуждены оптимизировать персонал и увеличивать нагрузку на сотрудников, компенсируя это повышением заработной платы.

Прогноз Кабинета Министров свидетельствует, что эта динамика будет держаться как минимум до 2028 года. Согласно правительственному плану, средняя заработная плата в Украине будет расти ежегодно:

2025 год – 24 389 грн;

2026 год – 30 240 грн (+24%);

2027 год – 35 268 грн (+16,6%);

2028 год – 39 758 грн (+12,7%).

Однако рост заработных плат происходит на фоне ограниченной экономической активности. Многие предприятия работают в сложных условиях: разрушенная инфраструктура, проблемы с логистикой, энергетические риски.

Напомним, 1 июля народный депутат Ярослав Железняк предупредил о новых налогах, введение которых Минфин планирует в Украине.

Также Железняк рассказал, что Минфин обещает в течение ближайших трех лет отменить или значительно ослабить банковскую тайну.