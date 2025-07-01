Минфин пообещал МВФ отменить банковскую тайну, — нардеп

В Бюджетной декларации на 2026–2028 годы запланировано снижение уровня банковской тайны для нужд налоговых органов. Помимо этого, в документе прописано поэтапное повышение размера минимальной зарплаты и прожиточного минимума граждан.

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Налоговой предоставят полномочия отслеживать движение средств налогоплательщиков без судебного решения. Об этом написал народный депутат, первый заместитель председателя комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.

По словам нардепа, Минфин обещает в течение ближайших трех лет отменить или значительно ослабить банковскую тайну, чтобы предоставить налоговой службе возможность получать внесудебный доступ к информации о движении средств на счетах налогоплательщиков.

Минфин пообещал МВФ отменить банковскую тайну

В целом, парламентарий раскритиковал документ. Он рассказал, что в ближайшее время в Украине планируется введение новых налогов.

"Минфин снова нарушил закон. Он должен был в Раду подать Бюджетную декларацию на 2026-2028 год за три дня, но это не сделано", — написал он.

В частности, в этом году украинское правительство обещает:

ввести налогообложение платформ (так называемый "налог на OLX");

ввести акциз на сладкие / газированные напитки;

усовершенствовать систему сбора налогового долга.

Кроме того, Железняк добавил, что каждый следующий год правительство хочет добавлять к сумме примерно 200 гривен.

Для трудоспособных лиц прожиточный минимум будет составлять:

в 2025 — 3028 грн;

в 2026 — 3288 грн;

в 2027 — 3482 грн;

в 2028 — 3667 грн.

Минимальная заработная плата согласно планам правительства в течение следующих лет будет такой:

с 1 января 2026 г. в размере 8 688 грн;

с 1 января 2027 г. в размере 9 374 грн;

с 1 января 2028 г. в размере 10 059 грн.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который расширяет список оснований для раскрытия банковской тайны.

До этого Сергей Марченко заявил, что Украина сможет воевать с РФ за свои деньги по крайней мере до середины 2025 года.