Мінфін пообіцяв МВФ скасувати банківську таємницю, — нардеп

У Бюджетній декларації на 2026-2028 роки заплановано зниження рівня банківської таємниці для потреб податкових органів. Крім цього, у документі прописано поетапне підвищення розміру мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму громадян.

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Податковій нададуть повноваження відстежувати рух коштів платників податків без судового рішення. Про це написав народний депутат, перший заступник голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

За словами нардепа, Мінфін обіцяє протягом найближчих трьох років скасувати або значно послабити банківську таємницю, щоб надати податковій службі можливість отримувати позасудовий доступ до інформації про рух коштів на рахунках платників податків.

Мінфін пообіцяв МВФ скасувати банківську таємницю

Загалом парламентарій розкритикував документ. Він розповів, що найближчим часом в Україні планується введення нових податків.

"Мінфін знову порушив закон. Він повинен був у Раду подати Бюджетну декларацію на 2026-2028 рік за три дні, але це не зроблено", — написав він.

Зокрема, цього року український уряд обіцяє:

запровадити оподаткування платформ (так званий "податок на OLX");

запровадити акциз на солодкі/газовані напої;

удосконалити систему збору податкового боргу.

Крім того, Железняк додав, що кожного наступного року уряд хоче додавати до суми приблизно 200 гривень.

Для працездатних осіб прожитковий мінімум становитиме:

у 2025 — 3028 грн;

у 2026 — 3288 грн;

у 2027 — 3482 грн;

у 2028 — 3667 грн.

Мінімальна заробітна плата згідно з планами уряду протягом наступних років буде такою:

з 1 січня 2026 р. у розмірі 8 688 грн;

з 1 січня 2027 р. у розмірі 9 374 грн;

з 1 січня 2028 р. у розмірі 10 059 грн.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон, який розширює список підстав для розкриття банківської таємниці.

До цього Сергій Марченко заявив, що Україна зможе воювати з РФ за свої гроші принаймні до середини 2025 року.