Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум: як зростатимуть виплати впродовж наступних трьох років

Кабінет Міністрів України схвалив Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. У ній йдеться про те, як зміниться мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум до 2028 року.

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Прожитковий мінімум різко зростати не буде. Кожного наступного року уряд хоче додавати до суми приблизно 200 гривень, повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк.

Для працездатних осіб прожитковий мінімум буде становити:

у 2025 — 3028 грн

у 2026 — 3288 грн

у 2027 — 3482 грн

у 2028 — 3667 грн

Мінімальна заробітна плата згідно планів уряду протягом наступних років буде такою:

з 1 січня 2026 р. в розмірі 8 688 грн

з 1 січня 2027 р. в розмірі 9 374 грн

з 1 січня 2028 р. в розмірі 10 059 грн

Зазначимо, що зараз мінімальна зарплата в Україні становить 8000 гривень.

Нагадаємо, в Україні змінилися правила отримання пенсій через банківські рахунки. Процедура ідентифікації пенсіонерів, як і раніше, обов'язкова, проте в ній з'явилися певні нововведення.

Раніше ми повідомляли, які пенсії в Україні та країнах Європи. Середня пенсія в Україні сьогодні становить 6 341 гривню, що за поточним курсом дорівнює приблизно 132,5 євро. Середня пенсія в країнах Європи, за найсвіжішими доступними даними, становить близько 1 345 євро на місяць (приблизно 64 372 гривні).