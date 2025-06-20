Пенсії в Україні: тепер видавання виплат відбуватиметься по-новому

В Україні змінилися правила отримання пенсій через банківські рахунки. Процедура ідентифікації пенсіонерів, як і раніше, обов'язкова, проте в ній з'явилися певні нововведення.

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Тепер банки зобов'язані повідомляти Пенсійний фонд України про дату, коли пенсіонер пройшов фізичну ідентифікацію для отримання виплат. Про це йдеться в постанові Кабміну №720 від 18 червня 2025 року.

Передавання даних здійснюватиметься в електронному вигляді і тільки за наявності відповідної інформації — не частіше ніж один раз на добу.

Ідентифікація пенсіонерів проводиться під час отримання нової банківської картки, під час відвідування відділення банку, а також через відеозв'язок.

Станом на травень 2025 року в Україні було понад 10 мільйонів пенсіонерів. Із них 8,4 мільйона отримували пенсії через банківські рахунки, а майже 1,9 мільйона — через відділення "Укрпошти".

Фізична ідентифікація пенсіонерів є обов'язковою з 2004 року. Річ у тім, що вона дає змогу перевірити, чи отримує соцвиплати саме той громадянин, що потрібно, і чи перебуває людина в живих.

Нагадаємо, українці передпенсійного віку, які опинилися без роботи, можуть достроково вийти на відпочинок. Однак для цього людина має відповідати низці умов.

У Пенсійному фонді розповіли, що деякі українці можуть вийти на пенсію в 55 років. Однак така пільга доступна не всім.