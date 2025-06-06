Вийти на пенсію раніше 60 років: кому доступна ця пільга

Робота в шкідливих умовах дозволяє вийти на пенсію раніше встановленого терміну. Для цього необхідно надати довідку від роботодавця.

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Про це повідомляє ПФУ.

У Пенсійному фонді уточнили, що за наявності 10 років роботи в шкідливих умовах і не менше ніж 25 років страхового стажу можна оформити пільгову пенсію за віком із 55 років.

Право на пільгове пенсійне забезпечення підтверджується записами в трудовій книжці та уточнювальними довідками, виданими підприємствами, установами, організаціями або їхніми правонаступниками.

У таких довідках обов'язково має бути зазначено: періоди роботи, що підлягають включенню до спеціального стажу; найменування професії або посади; характер виконуваної діяльності; розділ, підрозділ, пункт, найменування або номер відповідного списку, до якого входить цей період роботи; а також первинні документи, які підтверджують виконання цієї роботи та стали підставою для видачі довідки.

"Необхідність надання довідки, що уточнює характер виконуваної роботи, зумовлена, зокрема, тим, що в трудовій книжці відсутня інформація про зайнятість упродовж повного робочого дня у шкідливих і важких умовах праці", — пояснили в ПФУ.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.