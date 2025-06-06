Выйти на пенсию раньше 60 лет: кому доступна эта льгота

Работа во вредных условиях позволяет выйти на пенсию раньше установленного срока. Для этого необходимо предоставить справку от работодателя.

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Об этом сообщает ПФУ.

В Пенсионном фонде уточнили, что при наличии 10 лет работы во вредных условиях и не менее 25 лет страхового стажа можно оформить льготную пенсию по возрасту с 55 лет.

Право на льготное пенсионное обеспечение подтверждается записями в трудовой книжке и уточняющими справками, выданными предприятиями, учреждениями, организациями либо их правопреемниками.

В таких справках обязательно должны быть указаны: периоды работы, подлежащие включению в специальный стаж; наименование профессии или должности; характер выполняемой деятельности; раздел, подраздел, пункт, наименование или номер соответствующего списка, в который входит данный период работы; а также первичные документы, подтверждающие выполнение этой работы и послужившие основанием для выдачи справки.

"Необходимость предоставления справки, уточняющей характер выполняемой работы, обусловлена, в частности, тем, что в трудовой книжке отсутствует информация о занятости в течение полного рабочего дня во вредных и тяжелых условиях труда", — пояснили в ПФУ.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.