Пенсии в Украине: теперь выдача выплат будет происходить по-новому

В Украине изменились правила получения пенсий через банковские счета. Процедура идентификации пенсионеров по-прежнему обязательна, однако в ней появились определенные нововведения.

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Теперь банки обязаны сообщать Пенсионному фонду Украины о дате, когда пенсионер прошел физическую идентификацию для получения выплат. Об этом говорится в постановлении Кабмина №720 от 18 июня 2025 года.

Передача данных будет осуществляться в электронном виде и только при наличии соответствующей информации — не чаще одного раза в сутки.

Идентификация пенсионеров проводится при получении новой банковской карты, при посещении отделения банка, а также через видеосвязь.

По состоянию на май 2025 года в Украине было более 10 миллионов пенсионеров. Из них 8,4 миллиона получали пенсии через банковские счета, а около 1,9 миллиона – через отделения "Укрпочты".

Физическая идентификация пенсионеров является обязательной с 2004 года. Дело в том, что она позволяет проверить получает ли соцвыплаты именно тот гражданин, что нужно, и находится ли человек в живых.

Напомним, украинцы предпенсионного возраста, которые оказались без работы, могут досрочно выйти на отдых. Однако для этого человек должен соответствовать ряду условий.

В Пенсионном фонде рассказали, что некоторые украинцы могут выйти на пенсию в 55 лет. Однако такая льгота доступна не всем.