Різниця здивує: які пенсії в Україні та країнах Європи

Середня пенсія в Україні сьогодні становить 6 341 гривню, що за поточним курсом дорівнює приблизно 132,5 євро. Виявляється, пенсіонери в Європі отримують набагато вищі виплати.

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Середня пенсія в країнах Європи, за найсвіжішими доступними даними, становить близько 1 345 євро на місяць (приблизно 64 372 гривні). Про це повідомляє видання Euronews.

Згідно з наведеною інформацією, найбільші місячні виплати отримували пенсіонери:

Ісландії — 2 997 євро (143 436 грн);

Люксембургу — 2 653 євро (126 973 грн);

Норвегії — 2 573 євро (123 144 грн);

Данії — 2 518 євро (120 511 грн);

Швейцарії — 2 251 євро (107 732 грн).

Найменші ж пенсії фіксували серед країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу, які, втім, все одно вищі за українські.

До переліку цих країн входять:

Боснія і Герцеговина — 253 євро (12 108 грн);

Туреччина — 245 євро (11 726 грн);

Албанія — 137 євро (6 557 грн).

Зазначимо, у березні Фокус писав про пенсії по інвалідності, які отримуватимуть українці у 2025 році. Згідно з поясненнями Пенсійного фонду України, відбудеться індексація виплат відповідно до закону про бюджет. У ПФУ повідомили, що пенсія для людей з інвалідністю 1 групи — 2 980 грн, для непрацюючих людей з інвалідністю 2 і 3 групи — 2 520 грн, для людей з інвалідністю, які працюють, — 2 093 грн.

У Пенсійному фонді розповіли, що деякі українці можуть вийти на пенсію в 55 років. Однак така пільга доступна не всім.