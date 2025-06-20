Разница удивит: какие пенсии в Украине и странах Европы

Средняя пенсия в Украине сегодня составляет 6 341 гривну, что по текущему курсу равно примерно 132,5 евро. Оказывается, пенсионеры в Европе получают намного более высокие выплаты.

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Средняя пенсия в странах Европы, по самым свежим доступным данным, составляет около 1 345 евро в месяц (примерно 64 372 гривны). Об этом сообщает издание Euronews.

Согласно приведенной информации, самые большие месячные выплаты получали пенсионеры:

Исландии - 2 997 евро (143 436 грн);

Люксембурга - 2 653 евро (126 973 грн);

Норвегии - 2 573 евро (123 144 грн);

Дании - 2 518 евро (120 511 грн);

Швейцарии - 2 251 евро (107 732 грн).

Наименьшие же пенсии фиксировали среди стран-кандидатов на вступление в Евросоюз, которые, впрочем, все равно выше украинских.

В перечень этих стран входят:

Босния и Герцеговина - 253 евро (12 108 грн);

Турция - 245 евро (11 726 грн);

Албания - 137 евро (6 557 грн).

Отметим, в марте Фокус писал о пенсиях по инвалидности, которые будут получать украинцы в 2025 году. Согласно пояснениям Пенсионного фонда Украины, произойдет индексация выплат в соответствии с законом о бюджете. В ПФУ сообщили, что пенсия для людей с инвалидностью 1 группы — 2 980 грн, неработающих людей с инвалидностью 2 и 3 группы — 2 520 грн, работающих людей с инвалидностью 2 093 грн.

В Пенсионном фонде рассказали, что некоторые украинцы могут выйти на пенсию в 55 лет. Однако такая льгота доступна не всем.