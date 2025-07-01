Минимальная зарплата и прожиточный минимум: как будут расти выплаты в течение следующих трех лет
Кабинет Министров Украины одобрил Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы. В ней говорится о том, как изменится минимальная заработная плата и прожиточный минимум до 2028 года.
Прожиточный минимум резко расти не будет. Каждый следующий год правительство хочет добавлять к сумме примерно 200 гривен, сообщает народный депутат Украины Ярослав Железняк.
Для трудоспособных лиц прожиточный минимум будет составлять:
- в 2025 — 3028 грн
- в 2026 — 3288 грн
- в 2027 — 3482 грн
- в 2028 — 3667 грн
Минимальная заработная плата согласно планам правительства в течение следующих лет будет такой:
- с 1 января 2026 г. в размере 8 688 грн.
- с 1 января 2027 г. в размере 9 374 грн
- с 1 января 2028 г. в размере 10 059 грн
Отметим, что сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 8000 гривен.
Напомним, в Украине изменились правила получения пенсий через банковские счета. Процедура идентификации пенсионеров по-прежнему обязательна, однако в ней появились определенные нововведения.
Ранее мы сообщали, какие пенсии в Украине и странах Европы. Средняя пенсия в Украине сегодня составляет 6 341 гривну, что по текущему курсу равно примерно 132,5 евро. Средняя пенсия в странах Европы, по самым свежим доступным данным, составляет около 1 345 евро в месяц (примерно 64 372 гривны).