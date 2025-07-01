До 10 тис. грн: коли відчутно зросте мінімальна зарплата в Україні

Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки пропонує збільшити розмір мінімальної заробітної плати.

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Наразі мінімальна зарплата в Україні залишається на рівні 8000 гривень. Про це повідомляють у постанові від 27 червня 2025 року № 774.

Згідно з документом, під час формування видаткової частини державного бюджету на 2026-2028 роки буде закладено такі орієнтири:

мінімальної заробітної плати:

з 1 січня 2026 року в розмірі 8 688 гривень; з 1 січня 2027 року в розмірі 9 374 гривні; з 1 січня 2028 року в розмірі 10 059 гривень;

посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

з 1 січня 2026 року в розмірі 3 470 гривень; з 1 січня 2027 року в розмірі 3 744 гривні; з 1 січня 2028 року в розмірі 4 018 гривень; з 1 січня 2028 року в розмірі 4 018 гривень.

У 2025 році оплата праці працівників бюджетної сфери здійснюватиметься на основі окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, який збережеться на рівні грудня 2024 року — 3195 гривень.

Таким чином, підвищення показників відбудеться з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін (на 2026 рік — 108,6%).

Нагадаємо, в Україні змінилися правила отримання пенсій через банківські рахунки. Процедура ідентифікації пенсіонерів, як і раніше, обов'язкова, проте в ній з'явилися певні нововведення.

Раніше ми повідомляли, які пенсії в Україні та країнах Європи. Середня пенсія в Україні сьогодні становить 6 341 гривню, що за поточним курсом дорівнює приблизно 132,5 євро. Середня пенсія в країнах Європи, за найсвіжішими доступними даними, становить близько 1 345 євро на місяць (приблизно 64 372 гривні).