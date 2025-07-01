До 10 тыс. грн: когда ощутимо вырастет минимальная зарплата в Украине
Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026–2028 годы предлагает увеличить размер минимальной заработной платы.
В настоящее время минимальная зарплата в Украине остается на уровне 8000 гривен. Об этом сообщается в постановлении от 27 июня 2025 года № 774.
Согласно документу, при формировании расходной части государственного бюджета на 2026–2028 годы будут заложены следующие ориентиры:
- минимальной заработной платы:
- с 1 января 2026 года в размере 8 688 гривен;
- с 1 января 2027 года в размере 9 374 гривны;
- с 1 января 2028 года в размере 10 059 гривен;
- должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки:
- с 1 января 2026 года в размере 3 470 гривен;
- с 1 января 2027 года в размере 3 744 гривны;
- с 1 января 2028 года в размере 4 018 гривен; с 1 января 2028 года в размере 4 018 гривен.
В 2025 году оплата труда сотрудников бюджетной сферы будет осуществляться на основе оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки, который сохранится на уровне декабря 2024 года — 3195 гривен.
Таким образом, повышение показателей произойдет с учетом прогнозного индекса потребительских цен (на 2026 год — 108,6%).
Напомним, в Украине изменились правила получения пенсий через банковские счета. Процедура идентификации пенсионеров по-прежнему обязательна, однако в ней появились определенные нововведения.
Ранее мы сообщали, какие пенсии в Украине и странах Европы. Средняя пенсия в Украине сегодня составляет 6 341 гривну, что по текущему курсу равно примерно 132,5 евро. Средняя пенсия в странах Европы, по самым свежим доступным данным, составляет около 1 345 евро в месяц (примерно 64 372 гривны).