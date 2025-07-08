Инфляция тормозит рост доходов: как изменились зарплаты в 2025 году

Кадровый дефицит продолжает стимулировать быстрый рост номинальных зарплат в Украине — в 2025 году темпы превышают 20% в годовом выражении.

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На фоне усилившегося инфляционного давления темпы роста реальных зарплат в Украине начали замедляться. В I квартале 2025 года реальные зарплаты выросли на 9,2% в годовом выражении, однако уже во II квартале динамика продолжила замедление. Об этом сообщает Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (июль 2025 года).

Из-за отсутствия актуальных данных от Госстата, эксперты НБУ использовали для оценки доходов косвенные индикаторы — такие как размер средней пенсии, расчетной зарплаты для начисления пенсий, общий объем единого социального взноса (ЕСВ), ЕСВ частного сектора, а также поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Согласно расчетам регулятора, реальные доходы пенсионеров начали снижаться еще во второй половине 2024 года, когда темпы инфляции резко ускорились.

Дополнительным сигналом замедления на рынке труда стал рост количества резюме, который в июне 2025 года значительно опережал рост числа вакансий: 33% против 6% в годовом сравнении. Это говорит о расширении предложения рабочей силы, но и подчеркивает несбалансированность между спросом и предложением.

Особенно выражены секторальные диспропорции: количество резюме в розничной торговле и телекоммуникациях выросло на 82% г/г, тогда как вакансий в этих отраслях прибавилось значительно меньше. В то же время самый значительный прирост вакансий наблюдался в сфере обороны и безопасности — на 61% в годовом исчислении.

По данным опроса Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД), нехватка работников остается ключевым ограничением для бизнеса. Тем не менее, расширение предложения труда в 2025 году несколько упростило поиск квалифицированного персонала: если в IV квартале 2024 года индекс трудовых затруднений составлял 51%, то в первые пять месяцев текущего года он снизился до 47%.

Отметим, 4 июля Фокус писал о тенденциях зарплат в Украине, которые отражены в отчете Минэкономики "Мониторинг основных событий в экономике Украины-2025". Отчет показал, что есть заметный рост зарплат. Причина роста — не улучшение в экономке, а сильный дефицит кадров, который заставляет работодателей мотивировать людей деньгами. Три сектора экономики, в которых заработок вырос на 32-43% — это сельское хозяйство (а также лесничество и рыбное хозяйство), строительство, информационные технологии, рассказали в Минэкономики.

Напоминаем, 1 июля медиа сообщили о Бюджетной декларации Украины на 2026-28 годы, в которой обещают существенно увеличить минимальную заработную плату.