Які професії будуть найбільш затребуваними після війни: у Держслужбі зайнятості відповіли

Україна, яка три з половиною відбиває повномасштабне вторгнення ЗС РФ, зіткнулася з тим, що в багатьох сферах уже не вистачає фахівців, і проблема дефіциту кадрів стає дедалі гострішою.

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За перше півріччя 2025-го Департамент аналізу ринку праці Служби зайнятості констатує найбільшу нестачу працівників сфери обслуговування та надання послуг, некваліфікованих працівників

Найбільшу ж нестачу роботодавці наразі відчувають серед спеціалістів зі спеціальними уміннями (водії, швачки, електрики, слюсарі) та спеціалістів із вищою освітою (вчителі, бухгалтери, інженери, медики).

У Департаменті зазначають, що після закінчення війни ситуація кардинально не зміниться.

Професії, які будуть затребувані:

Військові

Закінчення війни не передбачає відмови від якісно укомплектованої та навченої армії. Навчання триватиме довше, вимоги до кандидатів на багато вакансій стануть вищими.

Медики

За попередніми прогнозами, найактуальнішими будуть професії хірурга, кардіолога, реабілітолога, фізіотерапевта, фахівця лікувального масажу. Практично всі медзаклади потребуватимуть персоналу.

Будівельники

Зруйновані війною міста і села необхідно буде відновлювати, тому для масштабних робіт знадобиться чимало людей. Потрібні будуть зварювальники, маляри, столяри, слюсарі, муляри, штукатури, теслі, сантехніки, зварювальники тощо.

Енергетики

Енергетична галузь України належить до однієї з найбільш постраждалих унаслідок війни, тому відновлення інфраструктури передбачатиме велику потребу в таких професіях, як інженери, техніки, електромонтери, конструктори, розробники, електромонтажники, електрохіміки, технологи, метеоенергетики та багато інших.

Правоохоронці

Співробітники судів, прокуратури, поліції, органів служби безпеки та антикорупційні органи також потребуватимуть значного впливу нових сил у професії. Усі вони забезпечать захист законів України на звільнених територіях і регіонах, де зараз тривають бойові дії.

Програмісти

Крім цифровізації економіки, велика потреба буде в захисті інформації та персональних даних. Тому такі фахівці будуть дуже затребувані.

Фахівці оборонної промисловості

Власні виробництва товарів, необхідних військовим, і спільні проєкти з іноземними партнерами потребуватимуть великої кількості інженерів, науковців, економістів і розробників.

Фахівці транспортної сфери

За час війни з'явилися нові транспортні шляхи, які в майбутньому стануть основними каналами постачання всіх необхідних для відновлення матеріалів. Тому водіїв, залізничників, диспетчерів, логістів та експедиторів знадобиться дуже багато.

Психологи

Участь у бойових діях, постійні обстріли мирних міст, втрата рідних і близьких, ПТСР не пройдуть безболісно для українців. Усі ці психологічні проблеми потребуватимуть реабілітації.

Педагоги

Головним завданням вчителів, майстрів виробничого навчання, методистів, соціальних педагогів стане навчити людей усіх потрібних Україні професій.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні на ринку вантажних перевезень не вистачає від 30 до 40 тисяч водіїв. Є пропозиції залучати до цієї професії жінок, молодь і проводити перепідготовку ветеранів.

Ми також розповідали, яка сфера відчуває найбільший брак працівників.