Какие профессии будут самыми востребованными после войны: в Госслужбе занятости ответили

Украина, которая три с половиной отражает полномасштабное вторжение ВС РФ, столкнулась с тем, что во многих сферах уже не хватает специалистов, и проблема дефицита кадров становится все острее.

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За первое полугодие 2025-го Департамент анализа рынка труда Службы занятости констатирует наибольшую нехватку работников сферы обслуживания и предоставления услуг, неквалифицированных работников

Наибольшую же нехватку работодатели сейчас испытывают среди специалистов со специальными умениями (водители, швеи, электрики, слесари) и специалистов с высшим образованием (учителя, бухгалтеры, инженеры, медики).

В Департаменте отмечают, что после окончания войны ситуация кардинально не изменится.

Профессии, которые будут востребованы:

Военные

Окончание войны не предусматривает отказ от качественно укомплектованной и обученной армии. Обучение будет проходить дольше, требования к кандидатам на многие вакансии станут выше.

Медики

По предварительным прогнозам, самыми актуальными будут профессии хирурга, кардиолога, реабилитолога, физиотерапевта, специалиста лечебного массажа. Практически все медучреждения будут нуждаться в персонале.

Строители

Разрушенные войной города и села необходимо будет восстанавливать, поэтому для масштабных работ понадобится немало людей. Нужны будут сварщики, маляры, столяры, слесари, каменщики, штукатуры, плотники, сантехники, сварщики и так далее.

Энергетики

Энергетическая отрасль Украины относится к одной из наиболее пострадавших в результате войны, поэтому восстановление инфраструктуры будет предусматривать большую потребность в таких профессиях, как инженеры, техники, электромонтеры, конструкторы, разработчики, электромонтажники, электрохимики, технологи, метеоэнергетики и многие другие.

Правоохранители

Сотрудники судов, прокуратуры, полиции, органов службы безопасности и антикоррупционные органы также будут нуждаться в значительном влиянии новых сил в профессии. Все они обеспечат защиту законов Украины на освобожденных территориях и регионах, где сейчас ведутся боевые действия.

Программисты

Кроме цифровизации экономики, большая потребность будет в защите информации и персональных данных. Поэтому такие специалисты будут очень востребованы.

Специалисты оборонной промышленности

Собственные производства товаров, необходимых военным, и совместные проекты с иностранными партнерами, потребуют большого количества инженеров, ученых, экономистов и разработчиков.

Специалисты транспортной сферы

За время войны появились новые транспортные пути, которые в будущем станут основными каналами снабжения всех необходимых для восстановления материалов. Поэтому водителей, железнодорожников, диспетчеров, логистов и экспедиторов потребуется очень многое.

Психологи

Участие в боевых действиях, постоянные обстрелы мирных городов, потеря родных и близких, ПТСР не пройдут безболезненно для украинцев. Все эти психологические проблемы будут нуждаться в реабилитации.

Педагоги

Главной задачей учителей, мастеров производственного обучения, методистов, социальных педагогов станет научить людей всем нужным Украине профессиям.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине на рынке грузовых перевозок не хватает от 30 до 40 тысяч водителей. Есть предложения привлекать к этой профессии женщин, молодежь и проводить переподготовку ветеранов.

Мы также рассказывали, какая сфера испытывает наибольшую нехватку работников.