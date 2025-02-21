Кадровый дефицит в Украине: какая сфера испытывает наибольшую нехватку работников

По данным Государственного центра занятости, среди отраслей, которые испытывают наибольшую нехватку работников — образование, промышленность и сфера размещения и питания.

Related video

Сокращение предложения рабочей силы в результате военных действий, миграция населения и мобилизация стали основными причинами дефицита кадров в Украине. В Государственном центре занятости назвали отрасли, которые испытывают наибольшую нехватку работников, сообщает "Радио Свобода".

На первом месте — образовательная сфера. В 2024 году отрасль нуждалась в около 25 тысяч человек.

На втором месте по нехватке кадров — перерабатывающая промышленность с показателем в девять тысяч вакансий.

На третьем месте — сфера размещения и питания, которая нуждалась в трех тысячах специалистов.

В Центре занятости отметили, что экономические изменения вызвали обострение структурной безработицы — во многих профессиях ощущается острая нехватка специалистов, но в то же время потенциальные кандидаты не имеют необходимых навыков.

"Кроме того, из-за призыва мужчин на военную службу, усложняется укомплектование рабочих мест, на которых традиционно работали мужчины. Если до начала войны в структуре безработных женщины составляли 55%, то сегодня доля женщин выросла до 81%", — рассказал заместитель директора Государственного центра занятости Станислав Павленко.

По состоянию на январь 2025 года дефицит кадров в сфере образования оставался острым — не хватало 1,5 тысячи работников, в том числе 800 человек в дошкольных учреждениях.

По состоянию на 21 февраля 2025 года на "Едином портале вакансий" размещено 224 тысячи предложений работы. Средний уровень заработной платы в вакансиях на этом ресурсе составляет 23 тысячи гривен.

Напомним, 26 января экономист Олег Пендзин заявил, что в Украине насчитывается два миллиона безработных, хотя в ряде отраслей не хватает кадров.

С 1 января 2025 года учителя получают дополнительную тысячу гривен (после налогообложения). С 1 сентября 2025 года сумма доплаты возрастет двух тысяч гривен.