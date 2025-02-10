Доплата учителям в 2025: сколько получат те, кому платят минималку

Дополнительные средства будут выплачиваться учителям ежемесячно до конца того года, когда в стране отменят военное положение.

Related video

Украинским педагогам недавно начали выплачивать доплату в размере 1 тыс. грн к их основному доходу. Однако теперь стало известно, будут ли получать эту доплату учителя, чья зарплата равна минимальному уровню. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

В ведомстве сообщили, что с начала года учителя получают доплату в размере 1,3 тыс. грн (1 тыс. грн после вычета налогов), а с 1 сентября 2025 года сумма доплаты увеличится до 2,6 тыс. грн (2 тыс. грн после налогообложения).

"Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2024 № 1515 название доплаты "за особые условия работы" изменено на "за работу в неблагоприятных условиях труда". Так урегулирован неучет этой доплаты для исчисления размера заработной платы работника для обеспечения ее минимального размера", — отметили в МОН.

Указывается, что в случае, если зарплата учителей ниже минимальной, работодатель обязан увеличить доплату до уровня минимальной заработной платы.

"Чтобы вычислить размер зарплаты работника для обеспечения ее минимального размера не учитывается доплата за работу в неблагоприятных условиях труда (ст. 3-1 Закона Украины "Об оплате труда"). Следовательно, эту доплату начисляют сверх минимальной зарплаты", — пояснили в ведомстве.

Если педагогам ранее устанавливалась доплата до минимальной зарплаты, то размер этой выплаты останется прежним.

"Учительскую тысячу" начисляют сверх минимальной заработной платы.

Напомним, министр образования и науки Оксен Лисовой в июле рассказывал, что украинские школьники отстают от программы на два года.

Фокус писал, что в Житомире в новом учебном году введут 6-дневное обучение в школах.