Доплаты учителям будут платить по-другому: кто станет получать еще больше

Для педагогов, которые совмещают несколько должностей, размер дополнительной выплаты будет тоже пропорциональным.

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С 2025 года в рамках проекта "Учительская доплата" преподаватели будут получать ежемесячные дополнительные выплаты, составляющие около 1 тыс. гривен. Условия предоставления этих доплат были немного изменены. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

Так, педагогам учреждений общего среднего образования государственного и коммунального сектора установлена ежемесячная доплата за работу в условиях, неблагоприятных для здоровья:

с 1 января 2025 года — в размере 1,3 тыс. гривен;

с 1 сентября 2025 года и до конца календарного года, когда прекратится военное положение, — в размере 2,6 тыс. гривен.

Доплату смогут получить все педагогические работники, которые трудятся как на основной должности, так и по совместительству в образовательных учреждениях. Она будет предусмотрена для учителей школ разных типов общего среднего образования:

начальные школы;

гимназии;

лицеи, в частности специализированного образования;

спецшколы;

учебно-реабилитационные центры.

Размер доплаты будет рассчитываться пропорционально объему выполняемой работы: если нагрузка меньше установленной ставки, то будет начисляться базовый размер — 1,3 тыс. гривен. В ведомстве подчеркнули, что для педагогов, совмещающих несколько должностей, дополнительная выплата также будет зависеть от пропорции. В частности, если:

педагог имеет учебную нагрузку по тарификации 18 часов в неделю, то доплата будет равна 1,3 тыс. гривен;

если будет иметь учебную нагрузку по тарификации 25 часов/неделя, то доплата составит 1,8 тыс. гривен (1,3 тыс./18*25);

если нагрузка по тарификации 14 часов/неделя, то есть меньше ставки, то сумма доплаты будет 1,3 тыс. гривен, независимо от нагрузки;

если нагрузка по тарификации 20 часов/неделя, а работа по совместительству воспитателем в группе продленного дня на 0,5 ставки, то размер доплаты будет 1,44 тыс. гривен (1,3 тыс./18*20) как учителю и 650 гривен (1,3 тыс.*0,5) как воспитателю;

если нагрузка по тарификации 16 часов/неделя (меньше ставки), а работа по совместительству воспитателем в группе продленного дня на ставку, то сумма доплаты составит 1,3 тыс. гривен как учителю, независимо от нагрузки, и 1,3 тыс. гривен как воспитателю.

"Указанная доплата, как и другие доплаты и надбавки, является частью заработной платы педагогического работника, так что если педагогический работник отработал неполный месяц (в связи с болезнью, отпуском), то размер заработной платы уменьшается пропорционально отработанному времени, соответственно и размер доплаты тоже уменьшается", — объяснили в ведомстве.

Как добавили в Минобразования, соответствующая система позволит справедливо учитывать нагрузку педагогов, а также обеспечит компенсацию за совмещение обязанностей.

Напомним, министр образования и науки Оксен Лисовой в июле рассказывал, что украинские школьники отстают от программы на два года.

Фокус писал, что в Житомире в новом учебном году введут 6-дневное обучение в школах.