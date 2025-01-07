Доплати вчителям платитимуть по-іншому: хто стане отримувати ще більше

Для педагогів, які суміщають кілька посад, розмір додаткової виплати буде теж пропорційним.

Related video

З 2025 року в рамках проєкту"Вчительська доплата" викладачі отримуватимуть щомісячні додаткові виплати, що становлять близько 1 тис. гривень. Умови надання цих доплат були трохи змінені. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки.

Так, педагогам закладів загальної середньої освіти державного та комунального сектору встановлено щомісячну доплату за роботу в умовах, несприятливих для здоров'я:

з 1 січня 2025 року — у розмірі 1,3 тис. гривень;

з 1 вересня 2025 року і до кінця календарного року, коли припиниться воєнний стан, — у розмірі 2,6 тис. гривень.

Доплату зможуть отримати всі педагогічні працівники, які працюють як на основній посаді, так і за сумісництвом в освітніх установах. Вона буде передбачена для вчителів шкіл різних типів загальної середньої освіти:

початкові школи;

гімназії;

ліцеї, зокрема спеціалізованої освіти;

спецшколи;

навчально-реабілітаційні центри.

Розмір доплати розраховуватиметься пропорційно до обсягу виконуваної роботи: якщо навантаження менше за встановлену ставку, то нараховуватиметься базовий розмір — 1,3 тис. гривень. У відомстві наголосили, що для педагогів, які суміщають кілька посад, додаткова виплата також залежатиме від пропорції. Зокрема, якщо:

педагог має навчальне навантаження за тарифікацією 18 годин на тиждень, то доплата дорівнюватиме 1,3 тис. гривень;

якщо матиме навчальне навантаження за тарифікацією 25 годин/тиждень, то доплата становитиме 1,8 тис. гривень (1,3 тис./18*25);

якщо навантаження за тарифікацією 14 годин/тиждень, тобто менше ставки, то сума доплати буде 1,3 тис. гривень, незалежно від навантаження;

якщо навантаження за тарифікацією 20 годин/тиждень, а робота за сумісництвом вихователем у групі подовженого дня на 0,5 ставки, то розмір доплати буде 1,44 тис. гривень (1,3 тис. /18*20) як учителеві та 650 гривень (1,3 тис. *0,5) як вихователеві;

якщо навантаження за тарифікацією 16 годин/тиждень (менше за ставку), а робота за сумісництвом вихователем у групі подовженого дня на ставку, то сума доплати становитиме 1,3 тис. гривень як вчителеві, незалежно від навантаження, та 1,3 тис. гривень як вихователеві.

"Зазначена доплата, як і інші доплати та надбавки, є частиною заробітної плати педагогічного працівника, отже, якщо педагогічний працівник відпрацював неповний місяць (у зв'язку з хворобою, відпусткою), то розмір заробітної плати зменшується пропорційно відпрацьованому часу, відповідно, і розмір доплати теж зменшується", — пояснили у відомстві.

Як додали в Міносвіти, відповідна система дасть змогу справедливо враховувати навантаження педагогів, а також забезпечить компенсацію за суміщення обов'язків.

Нагадаємо, міністр освіти і науки Оксен Лісовий у липні розповідав, що українські школярі відстають від програми на два роки.

Фокус писав, що в Житомирі в новому навчальному році введуть 6-денне навчання в школах.