Учителя будут получать к зарплате 1000 грн ежемесячно, — Шмыгаль

На эту программу правительство распределяет субвенцию 4,6 млрд гривен на первое полугодие. С сентября доплата вырастет вдвое.

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С 2025 года украинские учителя будут получать ежемесячную доплату в размере 1000 гривен. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Педагоги с начала следующего года будут получать ежемесячную доплату в размере тысячи гривен к заработной плате в рамках программы "Зимней поддержки" — "Учительская доплата".

С января все учителя получат дополнительную ежемесячную выплату в размере 1000 грн. А с 1 сентября — это будет уже 2000 грн. На эту программу правительство распределяет субвенцию 4,6 млрд гривен на первое полугодие.

Шмыгаль отметил, что учителя получат деньги "на руки", то есть сумма такая и будет после уплаты налогов.

"В этом году во всех регионах особое внимание мы уделили безопасности и развитию образования. В целом Правительство выделило 7,5 млрд грн для создания безопасных условий в учебных заведениях и строительства укрытий", — отметил глава правительства.

Также 1,2 млрд грн выделяют на закупку школьных автобусов. А 8 млрд грн предусмотрено на программу бесплатного горячего питания для детей младших классов.

305 млн грн субвенции в 2025 году идет на поддержку детей с особыми образовательными потребностями. 150 млн грн субвенции предусматривается для регионов на повышение квалификации учителей.

Напомним, уже 2 миллиона украинцев получили 1000 грн "Зимней поддержки".

Также Фокус писал о скандале в одной из львовских школ.