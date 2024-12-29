Вчителі отримуватимуть до зарплати 1000 грн щомісяця, — Шмигаль

На цю програму уряд розподіляє субвенцію 4,6 млрд гривень на перше півріччя. З вересня доплата зросте вдвічі.

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З 2025 року українські вчителі отримуватимуть щомісячну доплату в розмірі 1000 гривень. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

Освітяниі з початку наступного року будуть отримувати щомісячну доплату в розмірі тисячі гривень до заробітної плати в межах програми "Зимової підтримки" — "Вчительська доплата".

Із січня всі вчителі отримають додаткову щомісячну виплату в розмірі 1000 грн. А з 1 вересня – це буде вже 2000 грн. На цю програму уряд розподіляє субвенцію 4,6 млрд гривень на перше півріччя.

Шмигаль наголосив, що вчителі отримають гроші "на руки", тобто сума така і буде після сплати податків.

"Цього року в усіх регіонах особливу увагу ми приділили безпеці та розвитку освіти. Загалом Уряд виділив 7,5 млрд грн для створення безпечних умов у закладах освіти та будівництва укриттів", — зазначив глава уряду.

Також 1,2 млрд грн виділяють на закупівлю шкільних автобусів. А 8 млрд грн передбачено на програму безкоштовного гарячого харчування для дітей молодших класів.

305 млн грн субвенції у 2025 році йде на підтримку дітей з особливими освітніми потребами. 150 млн грн субвенції перебачається для регіонів на підвищення кваліфікації вчителів.

Нагадаємо, уже 2 мільйони українців отримали 1000 грн "Зимової підтримки".

Також Фокус писав про скандал в одній з львівських шкіл.