"Вас надо на передовую, может там сд*хнете": в школе Львова учителя пугали учеников фронтом (видео)

Случай произошел месяц назад, и официальных комментариев администрация школы и города не предоставляли. После распространения видео в сети на него отреагировала образовательный омбудсмен.

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В школе № 30 города Львова месяц назад ученики записали видео, на котором, как сообщается, учитель физики и лаборант во время занятия оскорбляют учеников и угрожают отправить их на фронт. Ролик опубликовали 25 декабря в Telegram-канале РОДИТЕЛИ SOS. После распространения видеозаписи в сети на скандал отреагировала образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик.

Видео школьник снимал под партой и участников конфликта на нем не видно. Можно услышать, как мужской голос на повышенных тонах ругает учеников и говорит, что их нужно отправить на передовую.

"Вас надо на фронт, на передовую, поняли? Может там сд*хнете быстрее. Прид*рки, надоели, деб*лы к*нченые!", — слышно в записи.

Что предшествовало этим словам — пока не известно.

Также в видео можно услышать женский голос, который присоединяется к образам. Ученики обращаются к женщине по имени Лилия Ивановна.

Администрация школы в течение месяца случай не комментировала, от управления образования до сегодняшнего дня сообщений также не было.

Скандал в школе Львова: реакция образовательного омбудсмена

В заметке от 26 декабря образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик отметила, что лаборант и учитель физики школы № 30 во Львове "позволяли себе в общении с детьми неэтичное поведение и оскорбительные высказывания".

По ее словам, начальник управления образования департамента развития Львовского городского совета Андрей Закалюк подтвердил, что этот случай произошел во львовской школе месяц назад.

"Для выяснения обстоятельств этого случая управление образования создало соответствующую комиссию", — написала Лещик.

Она добавила, что срочно подготовила обращение в Национальную полицию Украины и запрос в управление образования, чтобы выяснить обстоятельства инцидента и собрать все документы.

"Педагоги должны помнить, что они должны воспитывать сознательных граждан — граждан, для которых защита государства — это честь, а не наказание за какое-то неприемлемое, по их мнению, поведение", — отметила омбудсмен.

Образовательный омбудсмен отметила, что подготовила обращение в полицию относительно поведения учителя физики в школе Львова Фото: Скриншот

Напомним, 20 декабря местные СМИ сообщали о языковом скандале в Одессе. По информации журналистов, учительница истории Украины проводила урок на русском языке и произносила антиукраинские нарративы.

В тот же день пресс-службе полиции Винницкой области сообщили о том, что получил подозрение отец ученицы одного из лицеев в Виннице, который сломал нос преподавателю трудового обучения.